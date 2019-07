Zwei US-Senatoren wollen Antifa zur terroristischen Organisation erklären lassen

Anders als in Europa wird Problem linksfaschistischer Gewalt nicht verharmlost

Auch in den USA treibt die Antifa ihr Unwesen. Aber während in Europa das Problem linksextremer Gewalt weitgehend verharmlost wird, schreiten in den Vereinigten Staaten die beiden republikanischen Senatoren Ted Cruz und Bill Cassidy zur Tat. Sie brachten einen Entschließungsantrag in, in welchem gefordert wird, die Antifa zu einer „inländischen Terrororganisation zu erklären“.

Auf Twitter erklärt Cruz: „Die Antifa ist eine terroristische Organisation, die sich aus hasserfüllten, intoleranten Radikalen zusammensetzt, die ihre extreme Agenda mit aggressiver Gewalt vorantreiben. Immer wieder haben ihre Handlungen gezeigt, dass ihr Hauptzweck darin besteht, jenen Schaden zuzufügen, die sich ihren Ansichten widersetzen.“ Und in einer weiteren Twitter-Meldung legte Cruz nach: „Wie jede terroristische Organisation entschieden sie sich, ihre politischen Ziele mit Gewalt, Angst und Einschüchterung zu verfolgen. Sie müssen gestoppt werden.“

Wie notwendig ein entschlossenes Vorgehen gegen die Linksfaschisten ist, zeigt sich an den im Entschließungsantrag genannten Beispielen, in denen unter anderem von tätlichen Angriffen der Antifa berichtet wird. Senator Cassidy bezeichnet daher die Antifa völlig zu Recht als „gewalttätige maskierte Schläger, die ‚den Faschismus“ mit tatsächlichem Faschismus bekämpfen, geschützt durch das liberale Privileg“.

Es bleibt nur zu hoffen, dass auch in Europa endlich der politische Wille entsteht, entschlossen gegen den Linksfaschismus vorzugehen.

[Autor: B.T. Bild: www.wikipedia.org/Old White Truck from USA Lizenz: CC BY-SA 2.0]