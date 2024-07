Muss die ARD möglicherweise ihr eigenes Logo löschen lassen?

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/ARD Topf Lizenz: –

„Wer anderen eine Grübe gräbt, fällt selbst hinein“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Und genau diese Erfahrung könnte nun die ARD machen. Der üppig mit Zwangsgebühren finanzierte öffentlich-rechtliche Sender aus der Bundesrepublik Deutschland hat nämlich gegen den unabhängigen österreichischen Nachrichtensender AUF1 wegen angeblicher Verwechslung des Logos angestrengt. „Wir würden das Logo der ARD nachahmen, und wie ein Parasit vom guten Image der ARD zehren“, berichtet am Montag AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in der Pressekonferenz, flankiert von der Phalanx der fünf Anwälte, die AUF1 in dieser Causa gegen die ARD vertritt.

Die Juristen gingen zum Gegenangriff über, zweifelten u.a. beim Patentamt an, ob die ARD den „1“er in ihrem Logo überhaupt rechtmäßig führt. Die ARD geriet daraufhin im Zuge des weiteren Verfahrens zunehmend in Bedrängnis. Die Behörde setzte das Verfahren in Österreich schließlich aus und verwies es weiter an die EU-Behörde.

Das Verfahren liegt nun beim „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ im spanischen Alicante. „Und es sieht tatsächlich so aus, als müsste die ARD möglicherweise nun selbst ihr Logo löschen lassen! Die ARD würde damit nicht nur den Rechtskampf gegen AUF1 verlieren, sondern auch ihr eigenes Marken-Logo!“, berichtet Stefan Magnet.

Warum AUF 1 die 1 im Marken-Logo hat ist klar. AUF1 steht für „Alternatives Unabhängiges Fernsehen, Kanal 1“. Das Kürzel ARD hingegen steht für die 1950 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Die 1 im Logo der ARD findet sich erstmals 1984, offenkundig um zu zeigen, dass man älter ist als das 1963 gegründete Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

Hintergrund des Verfahrens, das die ARD gegen AUF1 angestrengt hat, sind aber nicht irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten, sondern, dass ein kritisches und unabhängiges Medium zum Schweigen gebracht werden soll. „Die wollen uns weghaben, weil wir ihre flächendeckende Propaganda durchkreuzen“, betonte Magnet auf der Pressekonferenz.“ Und weiter: „Es geht hier nicht nur um ein Logo. Das Ganze ist Teil eines umfassenden Angriffs auf freie Medien und damit auch gegen die Meinungsfreiheit.“