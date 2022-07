Innenminister Karner (ÖVP): weiter Impfzwang für Polizeibewerber!

Autor: A.R.

Trotz dringendem Bedarfs an Polizisten und der Tatsache, dass die Impfpflicht vom Tisch ist, schikaniert Karner die Bewerber sinnlos und unrechtmäßig.

In einer aktuellen parlamentarischen Anfragebeantwortung, bekräftigte der ÖVP-Innenminister, dass er aus „Resilienzgründen der Organisation sowohl bei Neuaufnahmen ins Exekutivschema als auch in den Allgemeinen Verwaltungsdienst“ an der verpflichtenden Covid-Impfung festhalten werde. Und zwar „bis zu einer veränderten Einschätzung der Gefährdung durch Covid-19 und die Wirkung der Schutzimpfung durch die zuständigen Stellen“.

Der FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer wunderte sich über diese Ausführungen: „Entweder hat der Herr Minister andere Informationen wie der Rest der Welt oder er hat die letzten Monate komplett verschlafen. Es ist mittlerweile völlig klar, dass es diese Zwangsbeglückungsmaßnahmen nicht braucht. Schluss damit! Ich fordere den Innenminister mit Nachdruck auf, dass er diese untaugliche Maßnahme umgehend einstampft und auch hier zur Normalität zurückgekehrt wird. Wir brauchen jeden geeigneten Bewerber für den Polizeidienst ganz dringend – egal, ob gegen Corona geimpft oder nicht!“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht dass Karner damit offenbart in welch unrealistischen und zerrüttetem Zustand sich die Nehammer-ÖVP befindet.