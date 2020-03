Migrationskrise an der EU-Außengrenze – ein Lokalaugenschein des FREILICH-Magazins

Wir sind gut in Lesbos gelandet und wollen euch an unseren ersten Eindrücken in einem kurzen Bericht teilhaben lassen. Bereits nach den ersten Stunden können wir sagen, dass hier einiges in Bewegung ist.

Militär auf Lesbos

Schon rund um den Flughafen patroulliert griechisches Militär, auf den Straßen sieht man immer wieder Militärfahrzeuge. Auf unserem Weg zur Unterkunft sind wir über den Hafen in Mytilini gekommen und dort in eine Straßensperre geraten. Da ein Vorankommen unmöglich war, mussten wir umkehren.