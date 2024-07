Null Prozent der Deutschen sind mit Bundesregierung „sehr zufrieden“

Autor: B.T. Bild: Infratest-Dimap Lizenz: –

Die bundesdeutsche Ampelregierung besticht in Umfragen mit besonderen Beliebtheitswerten – allerdings im negativen Sinn. Im aktuellen ARD-DeutschlandTREND gaben null Prozent der Befragten an, dass sie mit der Leistung der aus SPD, Grünen und FDP bestehenden Bundesregierung zufrieden seien. Gegenüber der letzten Umfrage vom Mai bedeutet dieser Wert ein Minus von einem Prozent, die Ampelparteien haben also ihre letzten Anhänger vergrault.

Zufrieden mit der Bundesregierung sind gerade einmal 19 Prozent, ein Minus von drei Prozent gegenüber der letzten Erhebung. 41 Prozent gaben an, mit der Bundesregierung weniger zufrieden zu sein (plus vier Prozent), und 38 Prozent sind mit der Ampelkoalition gar nicht zufrieden (plus ein Prozent).

Zu denken geben muss SPD, Grünen und FDP auch, dass die Regierungszusammenarbeit selbst bei der jeweiligen Anhängerschaft auf enden wollende Zufriedenheit stößt. Bei den Anhängern von SPD und Grünen sind jeweils 49 Prozent sehr zufrieden/zufrieden und jeweils 50 Prozent weniger/gar nicht zu frieden. Noch deutlicher ist das Bild bei der FDP: Die Anhänger der Liberalen sind zu 83 Prozent mit der Bundesregierung weniger oder gar nicht zufrieden.

Für die FDP, deren Funktion im Wesentlichen die eines Steigbügelhalters für die linke SPD und die linksextremen Grünen ist, wird die Teilnahme an der Ampelkoalition zur Existenzbedrohung. Laut ARD-DeutschlandTREND liegt die FDP in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl bei nur fünf Prozent, also jenem Wert, der für den Einzug ins Parlament notwendig ist.