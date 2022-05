Österreichs Absturz in der Reihung der vorherrschenden Pressefreiheit

Autor: W.T. L

Die Hofberichterstattung zahlreicher Medien wurde nun auf peinliche Weise gegeißelt und geahndet.

Man hörte sie skandieren, die Straße, auch wenn vom ORF heruntergespielt rief eifrig bei ihren Demonstrationen: „Lügenpresse, Lügenpresse…!“ Und dabei ging es nicht nur um die chaotischen Zustände in der Corona-Berichterstattung. Eine Vielzahl der Bürger hatte es einfach satt, mit falschen oder mit Halbwahrheiten konfrontiert zu werden. Mag es sein, weil aus der Vielzahl an so genannten Experten keine klare Erklärung herauszubekommen war, mag es auch sein weil vorgefasste Meinungen und womöglich auch Eigeninteressen dazu geführt haben, dass die Bürger in die Irre geführt wurden.

Was viele vermutet haben ist nun verbrieft. Die NGO „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) ließ unsere Medien und die geübte Freiheit in der Berichterstattung erbärmlich abstürzen. Vom Rang 17 rutschten wir gleich auf Platz 31 ab. Und das unter 180 Staaten, auch solche auf die wir bisher nur verächtlich hinuntergesehen haben, wenn bei uns von so genannten „Qualitätsmedien“ die Rede war.

Das Bemerkenswerte ist, dass nun der ORF versucht, die Schuld bei den anderen zu suchen. Die eigene Beteiligung an der „Hofberichterstattung“ wird in den Hintergrund gedrängt, gerade so, als ob man nie etwas damit zu tun gehabt hätte.

In diesem Zusammenhang besonders spannend sind aber auch noch zwei weitere Aspekte: Zum einen bedeutet der Absturz von Rang 17 bereits eine erheblich verschlechterte Basis. Die Ibiza-Berichterstattung 2018 hatte bereits eine Verschlechterung um 60 Prozent gebracht. Damals wurde immer wieder, vor allem vom ORF, versucht, die FPÖ und H.C. Strache zu prügeln, ohne dabei auf die eigentlichen Gesetzesbrecher, nämlich die „Fallensteller“ prominent zu verweisen. Damals ist Österreich als 11. aus der Topgruppe herausgefallen und um ganze 6 Plätze abgerutscht.

Das zweite bemerkenswerte an der Neupositionierung ist, dass die beurteilende NGO nicht etwa eine rechtsgerichtete Organisation ist, sondern, zumindest in der Vergangenheit auch von George Soros mitfinanziert wurde.