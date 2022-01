ORF, Ärztekammer und „Du + Ich = Österreich“: Wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird

Autor: B.T. Bild: Screenshot “lasstunsreden.at”

Jene Institutionen, die an Spaltung der Gesellschaft maßgeblich mitwirkten, werben nun für Zusammenhalt

Seit einigen Tagen läuft in diversen Medien die Kampagne „Du + Ich = Österreich“. Dabei geht es, kurz gesagt, darum, die durch die Corona-Krise entstandenen Gräben in der Gesellschaft zuzuschütten. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne „Du + Ich = Österreich“ von ORF, Ärztekammer, Rotem Kreuz und der Gesundheitskasse.

Seitens des ORF heißt es zu der neuen Kampagne: „Gegensätze haben unsere Gesellschaft immer schon begleitet, dürfen diese aber jetzt nicht zerreißen. Die Initiative ‚Du+Ich=Österreich‘ will alle Menschen in Österreich ‚sprichwörtlich‘ an einen Tisch bringen. Sie will zeigen, dass unterschiedliche Meinungen und Standpunkte normal sind, und dass alle Seiten und Gegensätze Platz in Österreich haben, sofern sie sich auf dem Boden der Gesetze und der Verfassung bewegen.“

Dreist ist der Hinweis des zwangsgebührenfinanzierten Staatssenders, dass unterschiedliche Meinungen und Standpunkte normal. Denn in der Corona-Berichterstattung war und ist der gesetzlich zur Objektivität verpflichtete ORF einseitig und lässt – im Gegensatz zum unabhängigen und objektiven Privatsender Servus TV – ausschließlich „Experten“ zu Wort kommen, die den Standpunkt der türkis-grünen Bundesregierung unterstützen. Damit hat der ORF einen nicht unerheblichen Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft.

Der freiheitliche Mediensprecher Christian Hafenecker weist zudem darauf hin, dass erst in der Vorwoche eine Redakteurin des ORF gezeigt habe, „wie verbindend die Gemütslage im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei, als sie in einer Frage an den Innenminister die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen pauschal als Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner diffamierte“.

In Bezug auf Ärztekammerpräsident Szekeres hält der freiheitliche Nationalratsabgeordnete fest, dass dieser „vor allem dadurch aufgefallen sei, den Ärzten nicht nur generell das Misstrauen im Zusammenhang mit Impfbefreiungsattesten auszusprechen, sondern ihnen gleich ein Berufsverbot aufzuerlegen, wenn sie sich selber nicht impfen lassen“. Daher seien für „Du + Ich = Österreich“, so Hafenecker, sowohl der ORF, als auch die Ärztekammer gänzlich ungeeignet.