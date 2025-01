Thüringen: BSW-Minister unter Korruptionsverdacht

Autor: A.S. Bild: Wikipedia/Steffen Prößdorf Lizenz: CC BY-SA 4.0

Thüringens Finanzministerin Katja Wolf und Digitalminister Steffen Schütz (beide BSW) stehen unter Korruptionsverdacht. Wolf war wegen ihrer Gier nach einem Ministeramt und die dabei gemachten inhaltlichen Kompromisse mit ihrer Bundesvorsitzenden Sahra Wagenknecht aneinandergeraten. Auffällig ist, dass die Umfrageergebnisse des BSW seit den Regierungsbeteiligungen in Thüringen und Brandenburg stark fallen.

Unabhängig, ob nun an den Korruptionsvorwürfen etwas dran ist oder nicht, dürften die Wähler des BSW den Luxusurlaub von Frau Wolf auf Mallorca nicht gutheißen. Natürlich würde ein Bundestag mit nur vier Parteien (also ohne Linke, FDP und BSW) dort die Lage „übersichtlicher“ machen. Darüber hinaus wäre für die CDU so eine Mehrheitsfindung nach den Wahlen zum Bundestag einfacher.