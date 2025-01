Abgeordneter der Dänischen Volkspartei: Denkmal von Kaiser Wilhelm soll an seinem alten Platz

Autor: A.S. Bild: Wikipedia/Dansk Folkeparti Lizenz: CC BY-SA 2.0

Dänemark: Das Denkmal Kaiser Wilhelms I. soll zurück an seinen alten Platz: Der Haderslebener Abgeordnete Peter Kofod (Dänische Volkspartei) schlägt vor, eine historische Statue von Kaiser Wilhelm I. an ihren ursprünglichen Ort am Südermarkt in nordschleswigschen Hadersleben zurückzuversetzen. Sie soll an die bewegte Geschichte des Grenzlandes erinnern. Bis 1920 stand eine Statue von Kaiser Wilhelm I. auf dem Südermarkt (Søndertorv) in Hadersleben (Haderslev). Nordschleswig gehörte bis 1920 zum Deutschen Reich.

Jetzt meint der Abgeordnete der Dänischen Volkspartei (DF) Peter Kofod, dass sie wieder dort aufgestellt werden sollte. „Es ist an der Zeit, dass die Statue zurückkehrt, denn sie ist ein zentraler Teil der Geschichte Nordschleswigs – nämlich dem der deutschen Jahre bis zur ‚Genforening!‘“, sagt Kofod.