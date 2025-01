Donald Trump stärkt Kinder- und Jugendschutz

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The Trump White House Lizenz: public domain

US-Präsident Donald Trump räumt mit den links-woken Umtrieben in den Vereinigten Staaten auf. Als eine seiner ersten Amtshandlungen unterzeichnete er eine Verfügung, mit welcher in den Bundesbehörden die von der linken Biden-Vorgängerregierung geförderten „DEI“-Programme“ gestoppt werden. Das Kürzel DEI bedeutet „diversity, equity, and inclusion“ (Vielfalt, Gleichheit, Inklusion) und zielt auf die Bevorzugung von Minderheiten und Randgruppen ab.

Nun unterzeichnete Trump eine Präsidentenverfügung zur Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes. Konkret geht es um die Streichung staatlicher Unterstützung für sogenannte Geschlechtsumwandlungen bei Personen unter 19 Jahren. Er forderte den Minister für Gesundheit und Soziales auf, „alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die chemische und chirurgische Verstümmelung von Kindern zu beenden“. Die Anordnung bezieht sich auf Behandlungen wie Pubertätsblocker, Hormone wie Östrogen oder Testosteron sowie auf chirurgische Eingriffe.

Die Anordnung weist die staatlichen Versicherungsprogramme an, Behandlungen im Zusammenhang mit der Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen von der Deckung auszuschließen. Außerdem soll verhindert werden, dass medizinische Einrichtungen, die Bundeszuschüsse erhalten, solche Behandlungen anbieten.

Mehr als 26 US-Bundesstaaten haben bereits Beschränkungen für geschlechtsspezifische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen eingeführt.