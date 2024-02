Aufstand gegen den „Great Reset“

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Thomas Bresson Lizenz: CC BY 4.0 DEED

Bauernproteste nun auch in Spanien

Nach der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich protestieren Bauern nun auch in einem weiteren großen EU-Land, in Spanien. Mit ihren Traktoren haben am Dienstag spanische Landwirte unter anderem wichtige Autobahnverbindungen blockiert. „Mit unterschiedlichen Schattierungen haben wir in der gesamten EU die gleichen Probleme”, sagte Donaciano Dujo, Vizepräsident von ASAJA, einem der größten Bauernverbände Spaniens, dem nationalen Sender TVE.

Die spanischen Bauern unter anderem die Beibehaltung der Steuerermäßigung für Agrardiesel, strengere Kontrollen für Importe aus Nicht-EU-Ländern und einen Abbau der Bürokratie. Doch es geht nicht nur um den Kampf gegen Missstände, die Bauernproteste in der EU, die in den Niederlanden begonnen hatten, sind ein Aufstand gegen den von Brüssel forcierten „Great Reset“.

Unter dem Vorwand des „Klimaschutzes“ soll die traditionelle Landwirtschaft so weit wie möglich zurückgedrängt werden. Wie die britische Nachrichtenseite UnHerd schrieb, sei es laut einem stark redigierten Dokument der EU-Kommission das Ziel der Strategie, kleinere, oft im Familienbesitz befindliche Betriebe zum Aufgeben zu zwingen: „Verringerung der Landwirtschaft, insbesondere durch den Aufkauf oder die Aufgabe von Betrieben, mit dem Ziel, den Viehbestand zu verringern”; dies würde „zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen, doch sind Zwangsaufkäufe nicht ausgeschlossen, wenn sie erforderlich sind”.

Mit dem Angriff auf die traditionelle Landwirtschaft verfolgt die EU das Ziel, den internationalen Lebensmittelkonzernen weitere Profitchancen zu geben.