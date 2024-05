Eskalierende Gewalt an deutschen Bahnhöfen

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/ Maksim Lizenz: GNU

Eine interne Statistik der Bundespolizei offenbart eine besorgniserregende Zunahme von Gewaltverbrechen auf deutschen Bahnhöfen. Im Zeitraum von Januar bis März wurden insgesamt 8.100 Gewaltakte registriert – ein Anstieg, der die Tendenz der letzten Jahre weiterführt. Allein im März dieses Jahres stieg die Zahl der Gewalttaten auf über 2.800, was einem Anstieg von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das entspricht durchschnittlich mehr als 90 Vorfällen pro Tag. Besonders alarmierend ist die Zunahme von Messerattacken, die im gesamten Bundesgebiet zu verzeichnen ist.

Die Spirale der Gewalt an den Bahnhöfen dreht sich immer schneller. Während die Politik in Debatten verharrt, wird der Alltag vieler Bürger immer gefährlicher. Es ist an der Zeit, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Ordnung wiederherzustellen.