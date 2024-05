Autor: B.T. Bild: Mil.gov.ua Lizenz: CC BY 4.0 Deed

Die ukrainische Armee dürfte ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld deutlich übertreiben. Das schreibt nicht irgendein angeblich vom Kreml gesteuertes Medium, sondern das renommierte US-amerikanische Wirtschaftsmagazin „Forbes“. „Die Suchoi-Apokalypse mag ein Mythos sein – die Ukraine behauptet, sie habe sieben Su-25 in einem Monat abgeschossen, aber es gibt Beweise für nur zwei“, heißt es in dem Bericht.

Die ukrainische Armeeführung behauptet, die 11. Mechanisierte Brigade habe in einem Monat sieben Su-25-Kampfflugzeuge der russischen Luftwaffe abgeschossen und damit dem Gegner einen schweren Schlag versetzt habe. Nach Recherchen von „Forbes“ dürfte diese Behauptung maßlos übertrieben sein, weil es Beweise für nur zwei Abschüsse gibt. Und auch diese zwei Beweise sind nicht hundertprozentig glaubwürdig, weil es sich bei dem einen um ein „körniges Foto von etwas Brennendem am Boden, datiert auf den 13. Mai“, handelt, und beim anderen um „ein Video vom 26. Mai, das aus großer Entfernung aufgenommen wurde und den Einschlag einer Rakete in ein tief fliegendes Flugzeug zeigen könnte“.

Der einzige andere visuelle „Beweis“, den die 110. Mechanisierte Brigade vorgelegt hat, stamme aus einem Videospiel, so „Forbes“. Das Blatt betont, dass es durchaus möglich sei, dass Russland im Mai mehr als zwei Su-25-Kampfflugzeuge verloren habe, jedoch sei im Moment eine Überprüfung unmöglich.