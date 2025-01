FDP: Resignation macht sich breit

Autor: A.S.

Wenig Aufbruchstimmung: Das traditionelle Dreikönigstreffen in Stuttgart hätte der FDP kurz vor der Bundestagswahl Auftrieb geben können. Stattdessen aber geht es um Schuldzuweisungen und innerparteiliche Abrechnungen. Meinungsforschungsinstitute sehen die Freien Demokraten derzeit einheitlich unter fünf Prozent und damit bald schon nicht mehr im Bundestag vertreten. Die Neue Zürcher Zeitung: „Die Stimmung sei ‚ziemlich am Boden‘, viele Mitglieder an der Basis seien ‚resigniert‘, berichtet ein gut vernetztes Parteimitglied. Gerade in ländlichen ostdeutschen Regionen fehle mittlerweile die Kraft für einen engagierten Wahlkampf.“ Keine Frage: Es droht die Bedeutungslosigkeit.