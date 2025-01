BRD-Grüne: Fragwürdige Belästigungsvorwürfe

Autor: A.S.

Entscheidung fiel Mittwoch: Der wegen Belästigungsvorwürfen in Bedrängnis geratene Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar wurde bei einer erneuten Wahlversammlung der Grünen in Pankow am Mittwoch nicht wieder nominiert. Die Vorwürfe gegen Gelbhaar scheinen immer unglaubwürdiger zu sein, je länger sie kolportiert werden. Nutznießer ist der Linksextremist Andreas Audretsch, der einer der Wahlkampforganisatoren von Robert Habeck ist und keinen aussichtsreichen Wahlkreis „besetzt“ hält. Sollte der Wahlkreis Berlin Pankow nun nicht mehr an die Grünen fallen, könnte Audresch davon profitieren, der auf Platz 2 der Landesliste steht. Sollten die Grünen in Berlin erneut drei Direktmandate gewinnen, wäre Platz 2 „wacklig“.