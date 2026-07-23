Europas Autoindustrie: Die Krise reicht tiefer als die Konjunktur

Europas Automobilindustrie steht unter Druck. Obwohl sich der Fahrzeugmarkt zuletzt leicht erholt hat, streichen Hersteller und Zulieferer weiterhin zehntausende Arbeitsplätze. Der Widerspruch zeigt: Die Probleme der Branche reichen längst über eine schwache Konjunktur hinaus.

Der Markt stabilisiert sich – der Stellenabbau geht weiter

Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union entwickelte sich zuletzt wieder leicht positiv. Dennoch setzen zahlreiche Hersteller ihre Sparprogramme fort.

Volkswagen baut konzernweit zehntausende Stellen ab, Bosch streicht tausende Arbeitsplätze, und auch mehrere große Zulieferer reduzieren Personal und Investitionen. Hinzu kommt der jüngste Stellenabbau beim österreichischen Technologiekonzern Andritz, dessen deutsche Tochter Schuler weitere rund 500 Arbeitsplätze abbaut.

Die Entwicklung zeigt, dass sich Europas Autoindustrie nicht nur in einer konjunkturellen Schwächephase befindet. Vielmehr steht ihr gesamtes Geschäftsmodell unter Anpassungsdruck.

Europa verliert an Wettbewerbsfähigkeit

Der internationale Wettbewerb hat sich in wenigen Jahren grundlegend verändert. Chinesische Hersteller drängen mit preislich konkurrenzfähigen Elektrofahrzeugen verstärkt auf den europäischen Markt. Gleichzeitig investieren amerikanische und asiatische Unternehmen massiv in Software, Batterietechnologie und künstliche Intelligenz.

Europa verfügt weiterhin über hervorragende Ingenieure, starke Marken und leistungsfähige Zulieferer. Gleichzeitig belasten hohe Energie- und Arbeitskosten, umfangreiche Regulierungen, lange Genehmigungsverfahren und milliardenschwere Investitionen in den technologischen Umbau die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.

Die Europäische Union versucht inzwischen gegenzusteuern – unter anderem mit Industrieprogrammen, Investitionshilfen, handelspolitischen Schutzmaßnahmen und einer flexibleren Umsetzung einzelner CO₂-Vorgaben. Ob diese Maßnahmen ausreichen, bleibt offen.

Österreich hängt mit am deutschen Motor

Für Österreich ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Republik, und die heimische Industrie ist eng mit der deutschen Automobilwirtschaft verflochten. Maschinenbau, Metallverarbeitung, Elektronik und zahlreiche Zulieferbetriebe hängen unmittelbar von ihrer Entwicklung ab.

Schwächelt Europas wichtigste Industrie, bleiben die Folgen daher nicht auf Deutschland beschränkt.

Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, neue Technologien zu entwickeln. Europa verfügt über das Know-how dazu. Entscheidend ist vielmehr, ob Unternehmen diese Technologien künftig auch auf dem Kontinent entwickeln, produzieren und vermarkten.

Genau daran bestehen zunehmend Zweifel.

Europa reagiert heute mit Förderprogrammen auf Probleme, die sich über Jahre aufgebaut haben. Staatliche Unterstützung kann einzelne Investitionen erleichtern. Einen wettbewerbsfähigen Industriestandort ersetzt sie jedoch nicht.

Die Zukunft der europäischen Autoindustrie entscheidet sich deshalb nicht allein auf dem Reißbrett der Politik. Sie entscheidet sich dort, wo Unternehmen investieren – oder den Standort Europa verlassen.