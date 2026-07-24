Österreichs Pflegesystem steht vor einer der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Laut offizieller Prognose werden bis 2030 rund 51.000 Pflege- und Betreuungskräfte benötigt, um den steigenden Pflegebedarf sowie Pensionierungen und andere Personalabgänge auszugleichen. Während die Bevölkerung altert und die öffentlichen Ausgaben kontinuierlich steigen, bleiben grundlegende Strukturprobleme ungelöst.

Der Personalbedarf wächst rasant

Der steigende Bedarf an Pflegepersonal kommt nicht überraschend. Das Sozialministerium geht davon aus, dass Österreich bis 2030 rund 51.000 zusätzliche Pflege- und Betreuungspersonen gewinnen muss. Darin enthalten sind sowohl neue Stellen aufgrund des demografischen Wandels als auch der Ersatz für Beschäftigte, die den Beruf verlassen oder in Pension gehen.

Auch langfristig verschärft sich die Entwicklung. Bis 2050 werden durchschnittlich rund 7.000 neue Pflege- und Betreuungskräfte pro Jahr benötigt.

Hinter dieser Entwicklung steht vor allem die Alterung der Bevölkerung. Laut offizieller Projektion wird sich die Zahl der über 80-Jährigen von rund 514.000 im Jahr 2021 auf etwa 1,14 Millionen im Jahr 2050 erhöhen. Nicht jeder ältere Mensch wird pflegebedürftig sein. Mit einer deutlich größeren Hochaltrigengruppe steigt jedoch auch der Bedarf an Betreuung und Pflege erheblich.

Mehr Geld allein löst das Problem nicht

Bund und Länder haben in den vergangenen Jahren mehrere Reformpakete beschlossen und zusätzliche Mittel für Ausbildung, Personalgewinnung und Angehörigenpflege bereitgestellt.

Auch die öffentlichen Ausgaben steigen deutlich. Für Betreuungs- und Pflegedienste wurden 2024 rund 5,74 Milliarden Euro aufgewendet – ein Plus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dennoch bestehen zentrale strukturelle Probleme fort.

In einer Follow-up-Prüfung stellte der Rechnungshof fest, dass von 17 früheren Empfehlungen zur Pflege und 24-Stunden-Betreuung lediglich vier vollständig und drei teilweise umgesetzt wurden. Zehn Empfehlungen blieben offen.

Die Kritik richtet sich weniger gegen einzelne Reformmaßnahmen als gegen die fehlende langfristige Gesamtsteuerung. Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und unterschiedlichen Trägern sind nach wie vor komplex verteilt. Das erschwert eine österreichweit einheitliche Planung.

Reformbedarf bleibt bestehen

Der steigende Personalbedarf lässt sich weder durch zusätzliche Ausbildungsplätze noch durch einzelne Fördermaßnahmen allein bewältigen. Ebenso entscheidend wird sein, genügend Beschäftigte dauerhaft im Pflegeberuf zu halten und qualifizierte Fachkräfte rasch in das österreichische System zu integrieren.

Dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, planbare Karrierewege und eine langfristige Personalstrategie, die über einzelne Legislaturperioden hinausreicht.

Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb nicht darin, den Personalbedarf erst zu erkennen. Dieser ist seit Jahren bekannt und durch zahlreiche Prognosen belegt.

Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob Österreich seine Pflegepolitik künftig so organisiert, dass Personalgewinnung, Ausbildung, Finanzierung und Versorgung österreichweit besser aufeinander abgestimmt werden.

Denn eines steht bereits heute fest: Der steigende Pflegebedarf kommt nicht überraschend. Er ist seit Jahren absehbar. Umso wichtiger wäre es gewesen, die notwendigen Reformen früher und konsequenter umzusetzen.