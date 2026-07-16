Europa

Spaniens Legalisierungsproramm dürfte am Ende drei Millionen Einwanderer bringen

Grund ist der Familiennachzug, interner Bericht warnt für Problemen für die öffentliche Ordnung

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Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Vito Manzari Lizenz: CC BY-SA 2.0

Das Legalisierungsprogramm des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez dürfte Spanien am Ende drei Millionen Menschen einen rechtmäßigen Aufenthalt bringen. Das sagten namentlich nicht genannte hohe, mit der Migrationsmaterie befasste Beamte der spanischen Zeitung „El Mundo“. Grund dafür ist die sogenannte Familienzusammenführung. „Für jede Person, deren Aufenthaltsstatus regularisiert wird, kommen mindestens drei weitere hinzu, sofern diese einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen und dieser bewilligt wird“, zitiert die Zeitung einen Beamten.

Hochrangige Vertreter der Nationalpolizei gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass die daraus resultierende Antragflut zum Zusammenbruch des Einwanderungssystems führen könnte: „Das System wird zusammenbrechen. Dieser Prozess ist etwas, das niemand, der bei klarem Verstand ist, in Gang setzen würde. Spanien ist eine Ausnahme, so viel ist klar.“ Ein von „El Mundo“ zitierter interner Bericht warnt zudem davor, dass eine Legalisierung in diesem Ausmaß weitere illegale Migration begünstigen, Probleme für die öffentliche Ordnung mit sich bringen und das Gesundheitswesen, die Schulen und die Sozialdienste zusätzlich belasten könnte.

Insbesondere wird in Sicherheitskreisen die Befürchtung geäußert, dass sich Familienzusammenführungen als Goldgrube für das organisierte Verbrechen erweisen könnten. Die Rede ist davon, dass im Ausland befindliche Personen Geld an Vermittler zahlen werden, damit sie sich als Verwandte eines in Spanien lebenden legalisierten Migranten ausgeben dürfen, um auf diese Weise einen Aufenthaltstitel zu erschleichen.

Die sozialistische Regierung ging zunächst davon aus, dass eine halbe Million illegaler Migranten ihr Legalisierungsprogramm in Anspruch nehmen werden. Doch am Ende waren es rund 1,2 Millionen Migranten, die ihren Aufenthalt legalisieren wollen.

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