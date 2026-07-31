Die Bilder aus Ceuta zeigen mit aller Deutlichkeit, wohin eine Migrationspolitik ohne wirksamen Grenzschutz und glaubwürdige Abschreckung führt. Innerhalb eines Tages gelangten Zehntausende Menschen auf dem Land- und Seeweg aus Marokko in die spanische Exklave. Eine zunächst veröffentlichte Schätzung des spanischen Innenministeriums sprach sogar von mehr als 49.000 illegalen Grenzübertritten innerhalb von 24 Stunden. Diese Angabe wurde später allerdings ohne nähere Erklärung von einer Regierungsseite entfernt.

Aufnahmeeinrichtungen völlig überlastet

Bereits vor dem massenhaften Grenzübertritt waren die Einrichtungen in Ceuta hoffnungslos überfüllt. Hunderte Menschen mussten im Freien übernachten. Nachdem die Grenzanlagen innerhalb weniger Stunden überwunden worden waren, kündigte Madrid die Entsendung von Soldaten und zusätzlichen Beamten der Guardia Civil an. Das Militär soll die Grenzkräfte unterstützen und zur Wiederherstellung der Sicherheit beitragen.

Ceuta ist dabei keineswegs nur ein spanisches Problem. Die Exklave bildet gemeinsam mit Melilla die einzige Landgrenze der Europäischen Union auf dem afrikanischen Kontinent. Wer diese Außengrenze nicht ausreichend schützt, öffnet damit auch den Weg zur Weiterwanderung in andere EU-Staaten.

Legalisierung sendet das falsche Signal

Gleichzeitig verteidigt die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez ihre groß angelegte Regularisierung irregulär aufhältiger Migranten. Personen, die sich bereits vor dem 1. Januar 2026 mindestens fünf Monate durchgehend in Spanien aufhielten und keine Vorstrafen haben, können einen zunächst einjährigen Aufenthalts- und Arbeitstitel erhalten. Die Regierung bezeichnete dieses Programm als einen der wichtigsten Schritte ihrer Amtszeit.

Mehr als eine Million Menschen beantragten bis Ende Juni eine Regularisierung – etwa doppelt so viele, wie ursprünglich erwartet worden waren. Sánchez wertete den großen Andrang als Bestätigung seiner Politik.

Doch genau darin liegt das Problem: Wer illegale Einreise oder einen illegalen Aufenthalt nachträglich belohnt, schwächt jede abschreckende Wirkung. Die Botschaft, die bei potenziellen Migranten und Schleppern ankommt, lautet: Wer es einmal nach Europa geschafft hat und lange genug bleibt, kann auf eine spätere Legalisierung hoffen.

Die Folgen trägt ganz Europa

Die Konsequenzen einer solchen Politik bleiben nicht auf Spanien beschränkt. Ungeschützte Außengrenzen führen zu wachsendem Migrationsdruck, zunehmender Weiterwanderung und neuen Belastungen für Kommunen, Wohnungsmarkt, Sicherheitsbehörden und Sozialsysteme in der gesamten Europäischen Union.

Europa benötigt deshalb einen grundlegenden Kurswechsel: sichere Außengrenzen, konsequente Zurückweisungen, schnelle Verfahren, wirksame Rückführungen und Regierungen, die tatsächlich bereit sind, ihr Staatsgebiet zu schützen.

Eine Migrationspolitik ohne Grenzen und ohne Abschreckung ist keine Humanität. Sie ist politischer Kontrollverlust – und die Rechnung dafür bezahlen am Ende die Bürger in ganz Europa.