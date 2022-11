Israel: Ultraorthodoxe Parteien wollen Geschlechtertrennung

Autor: A.L. Bild: Wikipedia/ Kobi Gideon / Government Press Office Lizenz: CC BY-SA 3.0



Als Bedingung für Koalition mit Netanjahus Likud

Erfolge machen selbstbewusst. Das gilt auch für die ultraorthodoxen Parteien in Israel, die bei der Parlamentswahl in Israel am 1. November sehr gut abschnitten – und nun Druck auf den designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ausüben. Wie die Zeitung „Israel Hayom“ berichtet, fordern die Nationalreligiöse Partei und die Partei Vereinigtes Thora-Judentum, die als mögliche Koalitionspartner Netanjahus gelten, Geschlechtertrennung bei öffentlich finanzierten Veranstaltungen (was derzeit nicht erlaubt ist).

Konkret schrieb die Zeitung, dass die beiden Parteien, die sich inmitten intensiver Koalitionsgespräche mit Netanjahus Likud befinden, angedeutet haben, dass jede Regierung, der sie beitreten, Regeln erlassen müssen, die die Regeln, einschließlich der vom Generalstaatsanwalt und vom Obersten Gerichtshof festgelegten, rückgängig machen, die die Geschlechtertrennung an öffentlichen Orten in fast allen Fällen verbieten, wenn ein Zusammenhang mit dem Staat oder seinen Ressourcen besteht.

Die Forderungen der beiden ultraorthodoxen Parteien wirbelte in Israel viel Staub auf. Der scheidende Ministerpräsident Yair Lapid warnte auf Twitter vor einer staatlich gelenkten Diskriminierung. Und während „die tapferen Frauen im Iran“ für ihre Rechte kämpfen, werde in Israel versucht, die Frauen hinter Barrieren zu schicken und die Geschlechtertrennung gesetzlich zu verankern. Dann fragte er rhetorisch: „Wo ist der Likud? Warum schweigt er? Israel ist nicht der Iran.“