Pentagon-Chef fordert dringende Diplomatie zur Vermeidung eines Israel-Hisbollah-Kriegs

In einer Zeit wachsender Spannungen zwischen Israel und der libanesischen militanten Organisation Hisbollah hat der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Dringlichkeit diplomatischer Bemühungen hervorgehoben, um eine Eskalation zu vermeiden, die zu einem umfassenden Krieg führen könnte. Während eines Treffens mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant am Dienstag betonte Austin, dass Provokationen von Seiten der Hisbollah die Lage verschärft hätten, jedoch ein vollständiger Krieg für alle Beteiligten verheerend wäre und potenziell zu einer regionalen Feuersbrunst führen könnte.

„Diplomatie ist bei Weitem der beste Weg, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Wir suchen daher dringend nach einer diplomatischen Vereinbarung, die dauerhaften Frieden an Israels nördlicher Grenze wiederherstellt und es den Zivilisten auf beiden Seiten der israelisch-libanesischen Grenze ermöglicht, sicher in ihre Heime zurückzukehren“, erklärte Austin den versammelten Reportern.

Die Spannungen haben in den letzten Wochen zugenommen, wobei es seit Beginn des Krieges in Gaza fast täglich zu Schusswechseln zwischen der Hisbollah und israelischen Streitkräften gekommen ist. Gallant hat häufig angedeutet, dass Israel einen großangelegten Krieg gegen die Hisbollah im Südlibanon führen könnte. Am Dienstag jedoch betonte er die enge Zusammenarbeit mit Austin, um eine diplomatische Lösung zu finden, wobei militärische „Bereitschaft für jedes mögliche Szenario“ ebenfalls diskutiert wurde.

Obwohl Israel die Hisbollah für die Vertreibung Tausender Israelis aus ihren Häusern nahe der libanesischen Grenze verantwortlich macht, hat die mit dem Iran verbundene Gruppe durchgehend signalisiert, dass sie kein Interesse an einem umfassenderen Krieg hat. Tausende libanesische Zivilisten wurden aus den Gebieten nahe der Grenze zu Israel vertrieben, und mehr als 80 Zivilisten und Nichtkombattanten wurden getötet. In Israel sind seit Oktober elf Zivilisten ums Leben gekommen.

Die Hisbollah gilt als eine der am besten ausgerüsteten und fähigsten paramilitärischen Gruppen weltweit, und ein größerer Konflikt zwischen der Gruppe und Israel könnte verheerende Auswirkungen auf beide Seiten haben. Obwohl die Regierung von US-Präsident Joe Biden Israel wiederholt dazu aufgefordert hat, einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon zu vermeiden, hat sie kürzlich erklärt, dass Israel im Falle eines solchen Vorgehens vollständige US-Unterstützung erhalten würde.

„Ein solcher Krieg wäre eine Katastrophe für den Libanon und hätte verheerende Auswirkungen auf unschuldige israelische und libanesische Zivilisten“, sagte Austin.