Israelischer Minister fordert Internierung von Frauen und Kindern von Hisbollah-Mitgliedern

Im Krieg gegen den Libanon zeigt sich für Israel die Hisbollah als ein härterer Gegner als gedacht. Trotz zahlreicher Angriffe – auch auf zivile Ziele durch die israelische Armee – ist die Schiitenmiliz nach wie vor in der Lage, Raketen auf israelische Ziele abzufeuern. Vor dem Hintergrund eines militärischen Patts forderte nun der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir bezüglich der Hisbollah zur Sippenhaftung überzugehen.

Wie die „Jerusalem Post“ berichtete, sagte Ben-Gvir: „Lasst uns mal über den Tellerrand hinausschauen, was die Hisbollah angeht“, sagte er. „Es geht nicht nur darum, Gebiete zu erobern und viele Terroristen zu töten, sondern auch darum, ihre Frauen und Jugendlichen festzunehmen und sie in Terroristengefängnisse zu bringen. Das tut ihnen am meisten weh.“

Der Minister von der fundamentalistisch-religiösen Partei „Otzma Jehudit“ („Jüdische Stärke“) will also Frauen und Jugendliche nur aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses der Freiheit berauben und sie Gewalt aussetzen. Denn bei den von Ben-Gvir genannten „Terroristengefängnissen“ handelt es sich weniger um Gefängnisse im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr um Folterlager, in denen Palästinenser aus dem Gazastreifen und aus dem Westjordanland gefangen gehalten.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem bezeichnet sie in einem Bericht als „Hölle auf Erden“ und führt dazu näher aus: „Aussagen von freigelassenen Gefangenen deuten auf ein gravierendes Muster sexueller Gewalt in Haftanstalten und Gefängnissen hin, das von Androhung sexueller Übergriffe über erzwungenes Entkleiden bis hin zu tatsächlichen sexuellen Übergriffen reicht. Dazu gehören Schläge auf die Genitalien, die schwere Verletzungen verursachten, das Aufhetzen von Hunden auf Gefangene sowie erzwungene anale Penetration mit verschiedenen Gegenständen.“

Laut B’Tselem verfolge Israel das Ziel, die Palästinenser zu entmenschlichen und ihnen als Gruppe ihre Menschlichkeit abzusprechen, sei es durch Inhaftierung und Folter, sei es durch Einschüchterung, politische Unterdrückung uns Zensur.