Es soll der größte Börsengang der Geschichte werden. Am 12. Juni will SpaceX erstmals an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Insgesamt sollen rund 555,6 Millionen Aktien zu je 135 US-Dollar angeboten werden. Das Unternehmen würde damit etwa 75 Milliarden Dollar einnehmen und mit rund 1,75 Billionen Dollar bewertet.

Schon diese Zahlen sind außergewöhnlich. Die eigentliche Bedeutung des SpaceX-Börsengangs reicht jedoch weit über die Finanzmärkte hinaus. Hier kommt nicht bloß ein weiterer Technologiekonzern an die Börse. Es entsteht ein privatwirtschaftliches Machtzentrum, das Fähigkeiten bündelt, die über Jahrzehnte beinahe ausschließlich Staaten vorbehalten waren.

SpaceX ist längst mehr als ein Raketenbauer

SpaceX hat die Raumfahrt grundlegend verändert. Wiederverwendbare Raketen haben die Startkosten gesenkt, die Zahl möglicher Missionen erhöht und die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen Trägersystemen reduziert. Das Unternehmen befördert Satelliten, Fracht und Menschen ins All und ist zu einem zentralen Auftragnehmer der amerikanischen Raumfahrt- und Sicherheitsarchitektur geworden.

Der wirtschaftlich wichtigste Teil des Konzerns ist inzwischen Starlink. Das weltumspannende Netz aus Tausenden Satelliten versorgt Millionen Kunden mit Internetzugang. In Kriegs- und Katastrophengebieten kann es zerstörte oder ausgefallene terrestrische Kommunikationsnetze zumindest teilweise überbrücken.

Gerade der Einsatz in der Ukraine zeigte jedoch auch, welche politische Macht damit verbunden ist. Die Entscheidungen eines privaten Unternehmens können plötzlich militärische Operationen, staatliche Kommunikation und internationale Politik beeinflussen.

Durch den Zusammenschluss mit Musks KI-Unternehmen xAI wurde dieses Geflecht nochmals erweitert. SpaceX verbindet nun Raumfahrt, Satellitenkommunikation, digitale Plattformen, Rechenleistung und künstliche Intelligenz. Der Konzern verkauft nicht länger nur Raketenstarts oder Internetanschlüsse. Er baut eine technische Infrastruktur auf, deren einzelne Bestandteile sich gegenseitig verstärken.

Anleger kaufen vor allem die Zukunft

Die Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar lässt sich durch die gegenwärtigen Geschäftszahlen allein kaum erklären. SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von rund 18,7 Milliarden Dollar, schrieb jedoch zugleich einen Verlust von knapp fünf Milliarden Dollar. Hinzu kommen die enormen Kosten für das Starship-Programm, neue Satellitengenerationen, KI-Infrastruktur und weitere Expansionspläne.

Wer SpaceX-Aktien zeichnet, kauft daher weniger den heutigen Ertrag als eine Zukunftserzählung: die Aussicht auf globale Satellitenkommunikation, eine beherrschende Stellung bei Raketenstarts, weltraumgestützte Dateninfrastruktur und möglicherweise eines Tages wirtschaftliche Aktivitäten weit über die Erde hinaus.

Die Nachfrage zeigt, wie stark diese Erzählung wirkt. Bereits vor dem Börsenstart sollen Kaufaufträge im Umfang von rund 150 Milliarden Dollar vorliegen, also etwa doppelt so viel wie das angebotene Volumen. Für einen Börsengang dieser Größenordnung ist das bemerkenswert.

SpaceX will zudem einen ungewöhnlich großen Anteil der angebotenen Aktien für Privatanleger öffnen. Bis zu 30 Prozent der Neuemission könnten an sie gehen. Damit wird die Begeisterung für Musk selbst zu einem Teil des Börsenmodells. Investoren erwerben nicht nur Anteile an einem Unternehmen, sondern auch einen Platz in einer technologischen Vision, die von künstlicher Intelligenz bis zum Mars reicht.

Wenn Fonds automatisch kaufen

Der Börsengang könnte auch deshalb gewaltige Kapitalströme auslösen, weil MSCI eine frühe Aufnahme besonders großer Neuemissionen in seine internationalen Aktienindizes ermöglicht. Auch bei anderen bedeutenden Indizes könnte SpaceX schneller als gewöhnlich berücksichtigt werden.

Eine Aufnahme in den S&P 500 ist zunächst ausgeschlossen, weil SpaceX dessen Profitabilitätsanforderungen nicht erfüllt. Bei den MSCI-Indizes sowie möglicherweise bei Nasdaq und FTSE Russell stehen die Chancen auf eine rasche Berücksichtigung hingegen deutlich besser.

Für passive Fonds entsteht dadurch ein automatischer Kaufdruck. Ein Indexfonds prüft nicht, ob eine Bewertung von 1,75 Billionen Dollar wirtschaftlich angemessen ist. Er kauft, weil die Zusammensetzung des nachgebildeten Index es verlangt.

Diese strukturelle Nachfrage kann den Kurs zusätzlich antreiben. Nur ein kleiner Teil des Unternehmens soll zunächst frei an der Börse handelbar sein. Dieses knappe Angebot trifft auf Privatanleger, institutionelle Investoren und möglicherweise Milliardenbeträge aus Indexfonds.

Das notwendige Kapital muss jedoch irgendwoher kommen. Fließen nicht ausreichend neue Gelder an den Markt, müssen Fonds andere Positionen abbauen. Betroffen sein könnten ausgerechnet jene großen amerikanischen Technologiekonzerne, deren Aktien bislang einen erheblichen Anteil der weltweiten Fondsvermögen binden.

Der SpaceX-Börsengang wäre damit nicht nur ein neuer Rekord. Er könnte wie ein gigantischer Staubsauger am Kapitalmarkt wirken.

Innovation schafft neue Abhängigkeiten

Die unternehmerische Leistung hinter SpaceX steht außer Frage. Musk und die langjährige SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell haben eine Branche aufgebrochen, die zuvor von staatlichen Behörden, schwerfälligen Großkonzernen und explodierenden Kosten geprägt war.

SpaceX gelang, woran europäische Staaten und viele etablierte Anbieter bis heute scheitern: hohe Geschwindigkeit, technische Risikobereitschaft und konsequente Skalierung.

Gerade Europa muss sich fragen, weshalb es zwar umfassende Regelwerke, Förderprogramme und klimapolitische Industriepläne hervorbringt, bei strategischen Zukunftstechnologien aber immer stärker von amerikanischen Konzernen abhängig wird. Während Brüssel reguliert, baut SpaceX Raketen, Satellitennetze und KI-Infrastruktur.

Technologische Überlegenheit darf jedoch nicht mit politischer Unbedenklichkeit verwechselt werden. Je stärker Staaten auf die Infrastruktur eines einzelnen Konzerns angewiesen sind, desto größer wird dessen Einfluss. Kommunikation, militärische Logistik, Zugang zum Weltraum und künftig möglicherweise Teile der globalen Datenverarbeitung konzentrieren sich in den Händen eines Unternehmens, das letztlich von wenigen Personen kontrolliert wird.

Der SpaceX-Börsengang markiert deshalb mehr als einen Triumph des Kapitalmarktes. Er macht sichtbar, wie sich Macht im 21. Jahrhundert verschiebt: weg von schwerfälligen Staaten, hin zu privaten Technologiekonzernen, die schneller handeln, langfristiger planen und inzwischen Ressourcen mobilisieren können, die früher nur Regierungen zur Verfügung standen.

SpaceX ist keine Weltmacht im klassischen Sinn. Der Konzern besitzt weder Staatsgebiet noch diplomatische Vertretungen oder eine eigene Armee. Er kontrolliert jedoch Infrastruktur, auf die Staaten, Streitkräfte, Unternehmen und Millionen Menschen angewiesen sind.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht allein, ob die SpaceX-Aktie ihren Ausgabepreis rechtfertigt. Sie lautet, wie viel politische und wirtschaftliche Macht Staaten einem privaten Konzern überlassen, weil dieser technologisch leistungsfähiger geworden ist als manche Regierung, die ihn beauftragt.