Kickl sieht Betrug bei Impfungen

Die Bundesregierung soll bezüglich der Corona-Impfungen der Bevölkerung Unwahrheiten auftischen.

Obwohl die türkis-grüne Regierung seit nun eineinhalb Jahren davon schwadroniert, die Immunisierung würde uns endlich wieder Freiheit bringen, scheint dieses Versprechen eine reine Farce zu sein. „Die Impfungen halten nicht das, was man sich davon verspricht! Es gebe „keinen Plan B”, kritisiert der freiheitliche Bundesparteiobmann und forderte deshalb ein sofortiges Ende des “Impfdrucks”.

Stattdessen solle man unter anderem auf Antikörpertests und Medikamenteneinsatz setzen. Kickl äußerte sich diesbezüglich nach der Vorstellung des sogenannten „Stufenplans“.

Der Betrug von Kurz, Mückstein und Co. bestehe vor allem darin, dass der Bevölkerung suggeriert worden sei, mit dem zweiten Stich sei man vollimmunisiert und damit sicher. Wie man klar am Beispiel des Impfweltmeisters Israel sieht, trifft das jedoch keineswegs zu. Dort redet man bereits von der vierten beziehungsweise von ständigen weiteren Impfauffrischungen.

“Wie verantwortungslos kann man als Politiker überhaupt noch sein, im Zusammenhang von zwei Impfungen von einer Vollimmunisierung zu sprechen? Wenn man weiß, dass ich mich weiter infizieren, weiter erkranken und das Virus weiterhin weitergeben kann”, so Kickl.

Wenn die Impfung nicht halte, was versprochen wurde, sind die Geimpften diejenigen, die die Infektion vorantreiben, so der FPÖ-Chef. Obwohl dies in Israel klar ersichtlich sei, wäre das in Österreich noch ein „riesiges Tabufeld”. Kickl spricht deshalb sogar bei Geimpften von „Stealth Bomber der Infektion”.

Jedoch kritisiert er dabei keineswegs jene, die sich impfen ließen. Denn warum sollte man jenen vorwerfen, dass sie ohne Bedenken agieren, wenn ihnen das seit jeher suggeriert wurde. „Die haben im guten Glauben gehandelt. Die Geimpften sind betrogen worden”, erklärte Kickl diesbezüglich.

Sebastian Kurz habe noch im Juli buchstäblich erklärt, für Geimpft sei die Pandemie vorbei. “Der angekündigte ‘Gamechanger’ (die Impfung) ist so etwas wie eine lahme Ente”, jetzt stünde die Regierung „vor dem Trümmerhaufen ihrer Corona-Strategie”.

