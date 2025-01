Neuer Streit um Historie

Autor: A.S.

Haben Sie schon mal den Namen Andreas Wirsching gehört? Nein? Die meisten Menschen wohl auch nicht.

Dieser Tage wurde der Leiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Andreas Wirsching, des Öfteren zitiert? Warum? Er ist nun der „wissenschaftliche Kronzeuge“ dafür, dass Adolf Hitler ein „Rechter“ gewesen ist. Alice Weidel, die Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der AfD, hatte dies in einem Gespräch mit Elon Musk in Frage gestellt und in diesem Zusammenhang mit den Begrifflichkeiten Sozialist und Kommunist hantiert.

Nun hatte aber bereits 1978 der untadlige und zitierfähige Historiker und Journalist Sebastian Haffner in seinem Standardwerk „Anmerkungen zu Hitler“ sehr ausführlich die sozialistischen Aspekte von Hitlers Nationalsozialismus herausgearbeitet.

Ist Haffner – der wegen seiner jüdischen Ehefrau den Zweiten Weltkrieg in Großbritannien verbracht hat – gewissermaßen posthum ein „Nazi“, nur weil in Deutschland gerade Bundestagswahlkampf ist?