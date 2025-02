Neubauer blamiert sich: Geschichtsunterricht für Klima-Aktivisten

Autor: A.R.

„Bring this energy back“, schrieb Neubauer euphorisch über ein Adenauer-Plakat und forderte, „Faschisten“ konsequent aus der Demokratie auszuschließen. Dumm nur: Adenauer koalierte mit Parteien, die mindestens so rechts standen wie die heutige AfD, und holte ehemalige NS-Funktionäre in höchste Ämter. Historiker zerpflückten Neubauers Vergleich umgehend. Michael Wolffsohn stellte klar: Adenauer habe rechte Parteien „eingebunden und ausgetrocknet“ – was in Neubauers Logik bedeutet, dass Friedrich Merz mit der AfD koalieren müsste. Herzlichen Glückwunsch zur unbeabsichtigten Wahlkampfhilfe!

Doch damit nicht genug: Auch der Historiker Andreas Rödder, der Mitglied der CDU ist, belehrte die ahnungslose Klima-Aktivistin. Adenauer sei das perfekte Beispiel für das Gegenteil einer Brandmauer – er habe ehemalige Nationalsozialisten bewusst in die Bundesrepublik integriert. Neubauer löschte ihren Beitrag hastig, nachdem sie bemerkte, dass ihre eigene Ideologie sich gerade selbst ad absurdum geführt hatte.

Diese Peinlichkeit passt ins Gesamtbild: Während in Deutschland hysterisch vor der AfD gewarnt wird, demonstriert Neubauer perfekt die historische Ahnungslosigkeit und intellektuelle Kurzschlusslogik der linksliberalen Szene. Man bastelt sich die Geschichte zurecht, wie es gerade passt – Fakten spielen keine Rolle.

Die Realität sieht anders aus: Die Brandmauer bröckelt, und immer mehr Menschen in Deutschland haben genug von der elitären Selbstgerechtigkeit und der moralischen Erpressung durch Aktivisten, die außer Schlagwörtern nichts zu bieten haben. Die AfD wächst – nicht trotz, sondern wegen solcher absurden „Kampagnen“. Neubauers peinlicher Auftritt ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass in der BRD Panik ausgebrochen ist, weil das Volk sich langsam zurückholt, was ihm gehört.