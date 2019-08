Schlagzeilen zum Tag – 14. August 2019

Premier Johnson warnt pro EU Abgeordnete

Der britische Premierminister Boris Johnson hat behauptet, dass britische Abgeordnete Anti-Brexit-Verhandlungen mit der EU führen, um zu verhindern, dass Großbritannien am 31. Oktober das Bündnis verlässt. Über Facebook beschuldigte der Tory-Führer seine Kollegen folgendermaßen: “There is a terrible kind of collaboration, as it were, going on between those who think they can block Brexit in parliament and our European friends… Our European friends… are not compromising at all.”

“Es gibt sozusagen eine schreckliche Art der Zusammenarbeit zwischen denen, die glauben, sie könnten den Brexit im Parlament blockieren, und unseren europäischen Freunden … Unsere europäischen Freunde … gehen überhaupt keine Kompromisse ein.”

Johnson erklärte, dass je länger die Brexit-Sackgasse andauert, desto wahrscheinlicher ein No-Deal-Brexit werden würde.

USA erreicht neue Rekordverschuldung

Die US-Hypothekenschulden haben im zweiten Quartal 2019 einen Rekord erreicht und ihren Höchststand während der Finanzkrise von 2008 überschritten. Die Zahlungsausfälle sind jedoch deutlich geringer und seltener als 2008. Die Hypothekensalden stiegen im zweiten Quartal 2019 um 162 Milliarden US-Dollar auf 9,406 Billionen US-Dollar und übertrafen damit die im dritten Quartal 2008 verzeichneten 9,294 Billionen US-Dollar. Dies geht aus einem Bericht hervor, der am Dienstag von der Federal Reserve Bank of New York veröffentlicht wurde.

China warnt USA “Kümmert Euch um Eure Angelegenheiten”

China tadelte Donald Trump wegen der Anhäufung von Truppen in der Nähe von Hongkong. Die USA sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und Chinas innere Angelegenheiten überlassen, hieß es.

Zhang Hanhui, Chinas frisch ernannter Botschafter in Moskau, erinnerte daran, dass Hongkong Chinesen und nicht “Amerikaner” oder “Engländer” seien. Er warnte daher ausländische Nationen, “ihre Nase nicht in unsere Angelegenheiten zu stecken”, berichtet TASS

Rassismusvorwürfe von Bernie Sanders gegen Israel

Sanders, einer der führenden Kandidaten im demokratischen „Präsidentschaftsrennen und ein zunehmend lautstarker Kritiker der Netanjahu-Regierung, sagte während einer Veranstaltung im Rathaus von New Hampshire, dass die USA einen breiteren Blick auf den Nahen Osten – und den israelisch-palästinensischen Konflikt – werfen sollten insbesondere – und nicht immer auf der Seite Israels. “Die Regierung der Vereinigten Staaten gibt Israel eine Menge Geld, und ich denke, wir können dieses Geld einsetzen, um den Rassismus zu beenden, den wir kürzlich in Israel gesehen haben”, sagte er. Sanders verglich die Situation mit dem Bündnis der Vereinigten Staaten mit Saudi-Arabien, das er als “korruptes, mörderisches Regime” bezeichnete.