ZurZeit-Podcast: Der “Zombie” Rechtsextremismus

Von Andreas Mölzer: Geht man nachdem ÖVP-geführten Innenministerium und den Medien ist die „rechte Gefahr“ allgegenwärtig – vor allem die linksgepolten Mainstream-Medien überschlagen sich in jüngster Zeit mit Berichten über rechtsextreme Aktivitäten: Da war der massive Schlag der Behörden gegen angeblich rechtsextreme Rockerbanden. Diese seien schwer bewaffnet gewesen und – so wurde insinuiert – seien eine tatsächliche Gefahr für den Staat. Dann war da das Vorgehen der Polizei gegen sogenannte Reichsbürger. Diese hätten mit Bezugnahme auf das alte Preußen ebenfalls eine Gefährdung der Republik dargestellt. Und schließlich sind da die Berichte über die Identitären, die – laut linken Medien – bei einer Demonstration in Wien massiven Widerstand gegen die Polizei geleistet hätten …

