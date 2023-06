Bild: PxHere

Von Andreas Mölzer: Alleine in den ersten Monaten dieses Jahres kamen mehr als 60.000 illegale Migranten aus Tunesien über das Mittelmeer in die EU. Doch die EU tut nichts dagegen – und auch Tunesien will nichts machen … ist sie ja nicht die Grenzpolizei der EU.

Hören Sie den ZurZeit-Podcast auch auf “Anchor”, oder auf unseren “Youtube“-Kanal: