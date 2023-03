ZurZeit-Podcast: Kriterium Kickl

Bild: FPÖ

Von Andreas Mölzer: Nicht nur in der Sozialdemokratie, nein, auch im Kreise der ÖVP-Spitzenpolitiker scheint die Frage, wie weit man mit Kickl kooperieren dürfe, zum eigentlichen Hauptkriterium der politischen Zukunftsentwicklung geworden zu sein. Nach dem Abschluss der türkis–blauen Koalition in Niederösterreich gab es massive Kritik an diesem Bündnis. Und das nicht nur von diversen linken Künstlern, von der Israelitischen Kultusgemeinde und von den linken Parteien, nein, auch aus dem Kreise der ÖVP …

Hören Sie den ZurZeit-Podcast auch auf “Anchor” …#

… , oder auf unseren “Youtube“-Kanal: