ZurZeit-Podcast: Panikgesetzgebung

Von Andreas Mölzer: Die Spirale des Hasses durchbrechen: Da wirft eine Ministerin dem Oppositionsführer vor, dass „Blut an seinen Händen“ klebe, und dieser gibt retour: „Sie habe Mist im Hirn.“ Und so wie es sich an der Spitze der politischen Pyramide verhält, geht es auch in der breiten Bevölkerung zu. Da gibt es für die Geimpften wieder Freiräume, der Lockdown ist zu Ende, die Ungeimpften haben weiter Ausgangsverbot. Somit sorgt die Regierung offenbar ganz gezielt für die Ausgrenzung immerhin eines Drittels der österreichischen Bevölkerung, und in dieser selbst wachsen die Kluft und natürlich die Wut … von einer beruhigung der Situation kann man nicht sprechen.

