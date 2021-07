Australien: Militär soll „Lockdown“ durchsetzen

In Sydney werden vorwiegend in den multikulturellen Teilen der Stadt 300 Soldaten über die Bewohner wachen. Die „Delta-Variante“ soll sich dort stark verbreiten.

Wie Reuters berichtet, wurden von Mittwoch auf Donnerstag 329 neue Fälle in New South Wales verzeichnet. Das ist der höchste Anstieg seit Ausbruch des Virus. Am Freitag sollen es 170 neue Fälle gewesen sein.

Diese Zahlen scheinen keineswegs wirklich dramatisch und erfordern auf anderen Kontinenten auch keine dermaßen außergewöhnlichen Maßnahmen. Doch für die australische Regierung dient das bereits als Grund für den Einsatz der Armee.

„Wenn wir die Zahl neuer Fälle bedenken, müssen wir annehmen, dass es noch schlimmer kommt, bevor es wieder besser wird”, sagte die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Sie ist für die Liberal Party of Australia tätig, die hierbei offenbar doch nicht so liberal ist.

Die Hauptstadt selbst befindet sich bereits fünf Wochen im „Lockdown“. Bislang sollte die Einschließung bis Ende August gelten. Dabei sind die Einwohner angehalten, ihre Wohnungen nur aus guten Gründen zu verlassen. Weiters dürfen sie sich nicht weiter als zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.

Nun sollen Soldaten in Kooperation mit der Polizei vor allem in den „kritischen“ Vierteln der Stadt eingesetzt werden. Genauer gesagt handelt es dabei um die Teile im Westen und Südwesten mit rund zwei Millionen Einwohnern. Die Bürger dieser Viertel weisen großteils multikulturellen Hintergrund und niedriges Einkommen auf.

Der lokale Bürgermeister Steve Christou kritisiert den Einsatz der Armee. „Die Einwohner unserer Viertel gehören zu den ärmsten. Sie fühlen sich bereits marginalisiert. Die Soldaten auf den Straßen hier – das wird für uns ein Grund zur Besorgnis sein.”

Ebenso sprach sich eine Vereinigung von Rechtsanwälten gegen den Einsatz der Armee zu diesem Zweck aus. Das passe nicht zu einer liberalen demokratischen Gesellschaft, hieß es.

Diese komplett Maßnahmen wirken in Zeiten wie diesen eher lächerlich.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Sheba_Also 43,000 photos – https://www.flickr.com/photos/shebalso/22577563539/ Lizenz:CC BY-SA 2.0]