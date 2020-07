Reaktionäres Tagebuch!

Liebes reaktionäres Tagebuch. Die Zeiten werden immer schlimmer und schlimmer. Niemand will noch auf uns Reaktionäre hören. Sogar die Konservativen oder diejenigen, welche behaupten Konservative zu sein, werden in immer größerer Zahl fahnenflüchtig.

Die Tories lassen es zu, dass die „Beefeater“ aufgrund von Budgetkürzungen Personal abbauen müssen. Zeitgleich werden Kopftuch und Hijab in die Uniformierung muslimischer Polizistinnen integriert. Muslimische Polizisten bilden eine eigene „Gewerkschaft“ und fordern, dass islamistischer Terror in Terror, verübt durch Muslime, umbenannt wird.

Die CSU mit Ministerpräsident Söder an der Spitze geriert sich im Moment päpstlicher als der Papst. Was zu normalen Zeiten niemanden sonderlich interessiert hätte. Katholiken unter sich. Jedoch in Zeiten des Virus-Regimes bedeutet dies nicht Gott, Vaterland, Familie sondern vielmehr Drosten, Shutdown, Maskenpflicht.

Die CDU ist ohnehin unrettbar verloren. Die Kanzlerin schickt sich an, als Angela I. in die deutsche Geschichte einzugehen. Ein Beitrag zur Gendergerechtigkeit, da deutschen Könige immer Männer sein mussten. Maria Theresia kann ein Lied davon singen. War sie doch die Tochter, die Frau und die Mutter deutscher Könige, aber niemals deutsche Königin. Die Wiedergutmachung historischen Unrechts auf dem Opfer-Altar der Demokratie.

In weiterer Folge wird die Bundeswehr entmilitarisiert, die Polizei kastriert und das Grundgesetz in die Erde gebohrt. Muslimische Soldaten werden immer zahlreicher. Je zahlreicher sie werden, um so mehr Rechte werden eingefordert. Großbritannien lässt grüßen.

Hans Georg Maaßen hält eine Rede vor der Werte-Union. Dort kritisiert er den Umstand, dass die Werte-Union als Krebsgeschwür bezeichnet wurde und die Union dies zugelassen hat. Bei allem Respekt vor Maaßen und der Werte-Union: Es war nicht nur nicht zugelassen. Es war gewünscht und gefordert.

Wenn Maaßen davon spricht, dass seine Aussagen als düster und finster kritisiert werden, muss man festhalten: Maaßen hat grosso modo recht. Aber es ist viel, viel schlimmer.

Die ÖVP rundet den europäischen Reigen ab. Hilfszahlungen werden teilweise in Kredite umbenannt. Kredite mit Nullzinsen und ewigen Laufzeiten. St. Wolfgang endet auf dem Opfer-Altar des Virus-Regime.

Unterdessen beschäftigt sich die rechte Opposition mit den hochinteressanten wie aktuell-brennenden Fragen, wer wann wo gewohnt hat und wer wann wo Spesen verrechnet hat. Ob des großen Interesses an der Fortsetzung der freiheitlichen Seifenoper, werden die Akteure und die Kommentatoren mit entsprechenden Trinkgeldern dauerhaft versorgt.

In den USA beginnen die Republikaner zu bemerken, dass „BigTech“ zwar amerikanisch ist, aber kritische Fragen im Hinblick auf Globalismus wie Meinungsfreiheit forciert werden müssen.

Reaktionäre für sich alleine…

