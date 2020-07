Wegen LGBT-Zonen: EU verweigert Förderungen und Städtepartnerschaft in Polen

LGBT ist die Bezeichnung für lesbisch, schwul, bisexuell und transsexuell. Wer da nicht mitschwimmt ist verdächtig und wird boykottiert

Die Kommissarin für Gleichstellung, Helena Dalli, teilte die Verweigerung der EU-Städtepartnerschaften und die dazugehörige Förderung für sechs polnische Städte auf Twitter mit. Grund dafür sind deren Erklärungen zu “LGBT-freie Zonen” und ihre Aufstellung einer “Charta der Familienrechte”.

Ein Sprecher der EU-Kommission möchte sich zu den Namen der sechs Städte nicht äußern. Tatsache ist aber: In aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um Metropolen im Südosten und Osten des Landes. Gerade der Osten Polens wird politisch von der PiS-Partei dominiert, die einen wertkonservativen Kurs fährt.

Es sind nicht die einzigen Gemeinden in Polen, die sich zu einer Abkehr der EU-Werte in Sachen Gender und Sexualität bekannt haben. Bereits 50 Gemeinden haben sich zu einer “LGBT-befreiten Zone” bekannt. Weitere 40 Kommunen stehen zur “Charta der Familienrechte”. Die Definition der Ehe nach bei uns üblichen christlichen Vorstellungen als legale Verbindung zwischen Mann und Frau ist ein wesentlicher Punkt in der Resolution.

[Autor: L.S. Bild: Pixabay Lizenz: –]