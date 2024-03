Autor: A.R. Bild: Wikipedia/World Economic Forum(R.Steinegger) Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

Ein brisanter Bericht der „New York Times“ deckt auf, dass die CIA seit einem Jahrzehnt geheime Spionagebasen in der Ukraine betreibt und damit eine Schattenkriegsführung unterstützt hat. Diese Enthüllungen könnten die geopolitische Dynamik erheblich beeinflussen.

Die „New York Times“ hat kürzlich einen aufsehenerregenden Bericht veröffentlicht, der bestätigt, dass die CIA im Laufe des letzten Jahrzehnts „zwölf geheime Spionagebasen“ in der Ukraine errichtet und eine Schattenkriegsführung geführt hat. Dieses Programm, das drei US-Präsidentschaften überspannt, hat die Ukraine in einen der wichtigsten Nachrichtendienstpartner Washingtons gegen den Kreml verwandelt.

Die CIA hat nicht nur ukrainische Nachrichtendienstoffiziere ausgebildet und ausgestattet, sondern auch ein Netzwerk von Spionagebasen entlang der russischen Grenze errichtet. Diese Basen dienen unter anderem dazu, russische Kommandokommunikationen abzufangen und Drohnen- sowie Raketenangriffe auf russisches Territorium zu starten und zu verfolgen. Das ist vermutlich der Grund, warum Putins Blitzkriegstrategie nicht funktionierte.

Die Enthüllungen, die ein „lange gehütetes Geheimnis“ preisgeben, bringen die Welt einem potenziellen Dritten Weltkrieg näher, da sie die CIA für die Effektivität der jüngsten Angriffe, einschließlich direkter Drohnentreffer auf wichtige Ölraffinerien und Energieinfrastruktur, verantwortlich macht.

Diese Enthüllungen könnten als Warnung an Moskau dienen, insbesondere in einem Moment, in dem die ukrainischen Streitkräfte sich zurückziehen. Sie zeigen, wie tief die USA in der Ukraine verwickelt sind und ist die Bestätigung der tiefen Geheimdienstbeziehung, die Kiew und Washington über ein Jahrzehnt zu verbergen versuchten. Im Grunde bestätigt diese Meldung die Vorwürfe des russischen Präsidenten, der schon seit langem behauptet, dass Washington seine Finger kräftig im Spiel hat. Die Frage ist, inwieweit die Meldung das politische Geschehen im geschlossenen Westen beeinflussen wird.