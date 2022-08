Geschäftliche Interessen der Familie Biden in der Ukraine werden immer offenkundiger

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: Public Domain



Joe Biden traf sich während seiner Zeit als Vizepräsident mit ukrainischen Geschäftspartnern seines Sohnes Hunter

US-Präsident Joseph „Joe“ Biden hat entweder ein verwahrlostes Verhältnis zur Wahrheit oder ein Demenzleiden. Im Jahr 2019 erklärte er: „Ich habe mit meinem Sohn nie über seine Geschäfte im Ausland gesprochen.“ Wie nun aber der Sender Fox News unter Berufung auf ihm vorliegende Unterlagen berichtet, hat sich Biden mindestens 14-mal mit Geschäftspartnern seines Sohnes Hunter getroffen. Die Dokumente stammen aus einem Laptop von Hunter Biden, den dieser wegen eines Wasserschadens in einem Laden im US-Bundesstaat Delaware zur Reparatur gegeben, aber nie abgeholt hat.

Laut Fox News traf sich Joseph Biden während seiner Zeit als Vizepräsident (2009 bis 2017) mit Geschäftspartnern seines Sohnes aus den USA, Mexiko, China, Kasachstan und – was angesichts der heutigen internationalen Lage besonders aufschlussreich ist – aus der Ukraine.

Konkret heißt es in dem Bericht von Fox News: „Joe Biden nahm auch an einem Abendessen mit Hunters Geschäftspartnern aus der Ukraine, Kasachstan und Russland im Café Milano in Washington, D.C., am 16. April 2015 teil, wie Aufzeichnungen auf Hunters verlassenem Laptop zeigen. Auf der Gästeliste des Abendessens stand laut einer E-Mail von Hunter an seinen Geschäftspartner Devon Archer auch Vadym Pozharskyi, ein leitender Angestellter des ukrainischen Öl- und Gasunternehmens Burisma Holdings, bei dem Hunter als Vorstandsmitglied tätig war.“

Bald nach dem Maidan-Putsch Anfang 2014 wurde Hunter Biden, der über keinerlei Erfahrungen im Energiegeschäft verfügte, Vorstandsmitglied des ukrainischen Erdgasunternehmens Burisma Holding und kassierte dafür eine Monatsgage von 50.000 US-Dollar. Die Familie Biden hat offenkundig dubiose geschäftliche Interessen in der Ukraine, die angesichts des derzeitigen Krieges in vollem Umfang aufgeklärt werden müssen.