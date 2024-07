“Trump wird vom Establishment als Bedrohung für die Macht gesehen”

Bild: Flickr/Trump White House Archived Lizenz: PDM 1.0

Am 13. Juli wurde ein Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verübt. Können Sie uns mehr über die Hintergründe erzählen? Warum sollte Trump beseitigt werden?

Paul Craig Roberts: Seit 2016 wird Trump vom herrschenden Establishment als Bedrohung für die Macht und Kontrolle angesehen, die das republikanische Establishment, das Establishment der Demokraten, die materiellen Interessen, die beide Parteien kontrollieren, die Medien und vor allem der Militär-/Sicherheitskomplex ausüben, den Trump durch die „Normalisierung der Beziehungen zu Russland“ zu entmachten drohte.

Trump hat dem republikanischen Establishment die Macht entzogen, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu wählen. In der Tat hat er dem Establishment die Kontrolle über die Republikanische Partei entrissen. Trump besiegte das Establishment der Demokraten und die Medien, indem er die bevorzugte Kandidatin des Establishments, Hillary Clinton, für das Präsidentenamt besiegte. Trump besiegte die Medien, indem er ihre Propaganda überlebte und die Systempresse lächerlich machte. Seine Ankündigung, dass er dem herrschenden Establishment die Macht entreißen und sie dem Volk zurückgeben werde, erzürnte Washington und die materiellen Interessen, die die Regierung kontrollieren. Seine angekündigte Absicht, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, alarmierte die Rüstungsindustrie und die Sicherheitsbehörden wie CIA, FBI und NSA, weil er ihnen den Feind wegnahm, der ihre Macht und ihre Budgets rechtfertigte. Das Establishment nimmt Trump eindeutig als Bedrohung wahr.

Das Establishment versuchte, Trump mit einer Fülle von erfundenen Skandalen zu begegnen: Russland-Affäre, zwei Amtsenthebungsverfahren, Bestechung eines Pornostars, die in eine Anklage wegen „Wahlbeeinflussung“ umgewandelt wurde, Dokumenten-Affäre, Aufruhr-Affäre und straf- und zivilrechtliche Anklagen, die keine rechtliche Grundlage haben und auseinanderfallen, wobei eine abgewiesen und zwei auf Eis gelegt wurden, während die Richter in einem Fall gegen den Staatsanwalt ermitteln, weil er das Gericht belogen hat, und in einem anderen, weil er einer Geliebten 700.000 Dollar an öffentlichen Geldern zukommen ließ. Der Oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass eine Anklage, aufgrund derer 300 Trump-Anhänger ins Gefängnis gebracht wurden, nicht zulässig ist.

Angesichts des Scheiterns des Versuchs des Establishments, Trump loszuwerden, erwarteten viele ein Attentat. Das völlige Versagen des Secret Service beim Schutz von Trump zeugt von einem unglaublichen Mangel an Kompetenz. Die Lücken im Schutz und die Ausrede des Geheimdienstchefs für den Zugang des Schützen sind unglaublich.

Es könnte eine Untersuchung geben oder auch nicht, aber Untersuchungen der Regierung entlasten immer die Regierung. Erinnern Sie sich an die selbstsüchtigen Ermittlungen zu den Attentaten auf John F. Kennedy und Robert F. Kennedy und die absurde offizielle Erklärung für den 11. September!

Es wird wahrscheinlich weitere Anschläge auf Trumps Leben geben. Wenn ja, werden sie als „Nachahmungsversuche“ erklärt werden, die durch den „einsamen, geistesgestörten Schützen in Pennsylvania“ ausgelöst wurden.

In Europa hatte fast niemand von J. D. Vance gehört, bevor Trump ihn zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten machte. Wie ordnen Sie Vance politisch ein?

Roberts: Ursprünglich war J. D. ­Vance, beeinflusst von der Dämonisierung Trumps durch die Medien, ein Trump-Kritiker, aber er kam zu der Erkenntnis, dass der Angriff auf Trump ein Angriff auf Amerika war, insbesondere durch die Politik der offenen Grenzen und die Normalisierung und Legitimierung der sexuellen Perversität durch die Demokraten und die Medien. Vance symbolisiert eine junge Generation, die kein Vertrauen mehr in die Medien hat und beginnt, selbst zu denken. Vance wendet sich gegen die Verwandlung der USA in einen Sodom-und-Gomorrha-Turmbau zu Babel.

Ist Vance, der halb so alt ist wie Trump, ein Anzeichen für einen Generationswechsel in der republikanischen Partei und in der amerikanischen Politik?

Roberts: Das ist Trumps Meinung, aber das wird nur die Zeit zeigen. Selbst für die Aufrichtigen ist es schwierig, der Macht und dem Reichtum zu widerstehen, die das amerikanische Establishment zu bieten hat.

Bidens offensichtlicher geistiger Verfall schreitet schon seit einiger Zeit voran. Aber warum sind seine geistige Gesundheit und seine Eignung für das Amt erst jetzt ein Thema geworden und nicht schon viel früher?

Roberts: Bidens Auftritt in der ersten Präsidentschaftsdebatte und in der Pressekonferenz war zu schockierend, als dass die Medien ihn hätten verstecken können. Die liberalen Medien haben selbst zugegeben, dass sie die amerikanische Öffentlichkeit über Bidens Fähigkeiten „getäuscht“ haben.

Biden hat sich für Vizepräsidentin Kamala Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin ausgesprochen. Hat sie eine Chance gegen Donald Trump?

Roberts: Harris ist bei den Leuten von Diversität, Gleichheit und Inklusion beliebt, aber nicht bei vielen anderen. Ich bezweifle, dass sie die Kandidatin sein wird. Soweit ich das beurteilen kann, bleibt die Demokratische Partei in den Händen von Hillary Clinton und Obama. Wenn Hillary Obamas Unterstützung hat, wird sie die Kandidatin sein. Biden kann Harris zwar unterstützen, aber nicht nominieren. Ich glaube nicht, dass Harris oder andere Demokraten eine Chance haben, Trump zu besiegen, es sei denn, sie stehlen erneut die Wahl. Eine gestohlene Wahl setzt voraus, dass die Öffentlichkeit glaubt, die Wahl sei knapp. Andernfalls sieht die Öffentlichkeit sie als Diebstahl an. Trumps Kundgebungen sind von motivierten Wählern gut besucht. Den Demokraten ist es nicht gelungen, eine ähnliche Unterstützung zu gewinnen. Die Demokraten werden mit offenen Grenzen und der Normalisierung der sexuellen Perversion in Verbindung gebracht. Sie sprechen den linken Flügel an, der nicht stark genug ist, um einen Präsidenten zu wählen. Aber sie können die Swing States für sich gewinnen, da sie die Stimmenauszählung in den wichtigsten Städten kontrollieren.

Wie ist Harris außen- und sicherheitspolitisch zu bewerten, zum Beispiel in Bezug auf den Krieg in der Ukraine?

Roberts: Harris ist Teil der gleichen kriegsfreundlichen, neokonservativen Außenpolitik wie die anderen, mit der möglichen Ausnahme von Trump.

In Europa ist das Alter sowohl von Biden als auch von Trump ein Thema: Sie waren Mitglied der Reagan-Administration, und Reagan wurde im Alter von 70 Jahren Präsident. Warum wurde Reagan zu einem der erfolgreichsten US-Präsidenten?

Roberts: Reagan hat seine zwei Ziele erreicht. Das eine war die Beseitigung der „Stagflation“, was durch seine angebotsseitige Wirtschaftspolitik gelang. Das andere war die Beendigung des Kalten Krieges, die er durch seine Annäherung an den sowjetischen Führer Gorbatschow erreichte. Kein Präsident der Neuzeit hat solche Erfolge vorzuweisen. Darüber hinaus strahlte Reagan Stärke, Humor und eine Liebe zu Amerika aus. Das machte ihn sympathisch und machte es der liberalen Linken schwer, ihn erfolgreich zu dämonisieren.

Das Alter ist kein Hindernis für eine effektive Führung. Alter bringt Weisheit. Nicht alle Menschen werden mit dem Alter in gleichem Maße schwächer. Ich finde es bemerkenswert, dass die acht Jahre Stress, denen Trump ausgesetzt war, ihm keinen Schlaganfall oder Herzinfarkt beschert haben. Ich finde es noch bemerkenswerter, dass er bereit ist, vier weitere Jahre für die moralische und wirtschaftliche Erneuerung seines Landes zu kämpfen. Trump hat Geld, eine schöne und intelligente Frau, und er widmet den Rest seines Lebens dem Kampf gegen ein korruptes Establishment, das ihn hasst.

Das Gespräch führte Bernhard Tomaschitz.