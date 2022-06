Grüne Kriegstreiberin der BRD gewinnen weiter an Popularität

Autor: A.R. L

Die Grünen sind an ihrem Koalitionspartner SPD vorbeigezogen und stehen nun in einer weiteren Umfrage auf Platz zwei hinter der Union.

In der Erhebung des Instituts INSA für die Zeitung „Bild“ gewannen die Grünen gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und kommen damit nun auf 21,5 Prozent.

Der „große“ Koalitionspartner, die SPD, verlor dagegen zwei Punkte und rutschte auf 20 Prozent ab. Die FDP konnte ebenfalls einen Punkt zulegen und kommt nun auf 9,5 Prozent.

Klar stärkste Kraft in der Wählergunst bleibt in den Erhebungen die von Friedrich Merz angeführte Union. CDU und CSU liegen zusammen unverändert bei 27 Prozent. Die AfD schafft momentan 10,5 Prozent und konnte damit um 1.5 Punkte zulegen. Die Linke ist mit 3,5 Prozent deutlich unterhalb der Fünfprozenthürde.

Auch in Umfragen des Instituts Forsa lagen die Grünen zuletzt auf dem zweiten Platz vor der SPD. Die Beliebtheit von Baerbock und Co. ist angesichts der katastrophalen Inkompetenz und der plötzlichen Affinität für Konflikt und Krieg absolut erstaunlich. Die linke Propaganda Maschinerie spielt aktuell den Extremisten in die Hände und nimmt den Moderaten die Luft zu atmen.