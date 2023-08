Im Westen wachsen die Zweifel über die militärischen Fähigkeiten der Ukraine

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Unknown author Lizenz: CC BY-SA 4.0

Zunehmend „ernüchternde Nachrichten“ über die ukrainische Gegenoffensive

Die westliche Propaganda wird nicht müde zu behaupten, wie „heldenhaft“ die Ukraine kämpfe. Tatsächlich aber wachsen in den USA die Zweifel, ob die Ukraine in der Lage ist, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. So berichtet der für gewöhnlich gut informierte Nachrichtensender CNN unter Berufung auf vier hochrangige US-amerikanische Beamte, „die mit neuesten Informationen vertraut sind“, dass Wochen nach der mit Spannung erwarteten ukrainischen Gegenoffensive zunehmend „ernüchternde Einschätzungen“ über die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte gemacht werden, bedeutendes Territorium zurückzuerobern.

Außerdem zitiert CNN einen namentlich nicht genannten hochrangigen westlichen Diplomaten mit den Worten, „wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob es eine Chance gibt, Fortschritte zu machen“. Dass Kiew dazu in der Lage ist, glaubt der Diplomat allerdings nicht. Denn „dass sie [die Ukrainer] wirklich Fortschritte machen, die das Gleichgewicht dieses Konflikts verändern würden, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich“.

Und der demokratische Abgeordnete Mike Quigley aus Illinois, der kürzlich von einem Treffen in Europa mit US-Kommandeuren zurückkehrte, die ukrainische Panzertruppen ausbildeten, spricht von „ernüchternden Briefings“ und der „schwierigsten Zeit des Krieges“.

Entgegen der vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski großmaulig angekündigten „Rückeroberung“ aller an Russland verlorenen Gebiete, kommt die Gegenoffensive Kiews nicht voran. Im Gegenteil, im nördlichen Abschnitt der Front kann Russland kleine Erfolge erzielen. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass meldet, konnten die russischen Truppen gestern, am 8. August, fünf Siedlungen in der Region Charkow unter ihre Kontrolle bringen.