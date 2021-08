Kampagne „Grüner Mist 2021“ mit Großplakaten gestartet

Vor Bundestagswahl soll aufgezeigt werden, wofür die Grünen tatsächlich stehen

In über bundesdeutschen 50 Städten wird wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September auf Großplakaten mit Schlagworten wie „Totalitär. Sozialistisch, Heimatfeindlich.“ vor „grünem Mist“ gewarnt. Für die Macher der Kampagne „Grüner Mist 2021“ – abzurufen unter gruener-mist.de – herrscht „Alarmstufe Grün für Freiheit und Demokratie in unserem Land. Die Grünen greifen nach den Schalthebeln der Regierungsmacht. Kommen sie ans Ruder, womöglich sogar mit einer grünen Kanzlerin, werden wir unsere freiheitliche Demokratie schon in kurzer Zeit nicht mehr wiedererkennen“.

Zudem wird erläutert wofür die Grünen stehen: nämlich für Verbotssozialismus, Industriezerstörung, Ökodiktatur, Masseneinwanderung und Klimahysterie. Die Grünen sind, so die Macher von „Grüner Mist 2021“, „zu allem bereit und zu nichts zu gebrauchen“.

Genau wurde das Programm der Grünen analysiert und damit der Kern, der hinter der freundlichen Fasse steckt, mit welcher wiederum die bürgerliche Mitte getäuscht werden soll. Und „Grüner Mist 2021“ kommt zu folgender Schlussfolgerung: „Grün an der Macht heißt ‚Klimaschutz‘-Planwirtschaft und Öko-Sozialismus, Mangelverwaltung und Industriezerstörung, Verbotsregime und staatliche Gängelung bis in die persönlichsten Lebensbereiche. Grüne Herrschaft bedeutet ruinierte Staatsfinanzen, Steuerwucher und Masseneinwanderung und die endgültige Auflösung des demokratischen Nationalstaats.“

[Autor: B.T. Bilder: Screenshot “Grüner Mist” Lizenz: -]