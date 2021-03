Kogler, der Quoten-Minister

Der Sportminister präsentierte ein vierjähriges “Gender-Trainee-Programm”, das jährlich mit 2 Millionen Euro subventioniert wird.

Das am Mittwoch präsentierte Ausbildungsprogramm fördert nun 15 Frauen, die aus insgesamt 101 Bewerberinnen ausgewählt wurden. Diese sollen zukünftig im Sportmanagement, als Talent-Coaches und als Trainerinnen im Nachwuchs-Leistungssport Fuß fassen.

Grund für die Aktion sei die aktuelle statistische Situation. Laut dem Vizekanzler gebe es in den 60 Sport-Fachverbänden nur sechs Präsidentinnen. Dementsprechend bemühe man sich im Sportministerium überall mehr Frauen in Entscheidungsfunktionen zu bringen. Das sei „ein gesellschaftlicher Auftrag“, so der Quotenmann der Grünen.

Ein ähnliches Problem sieht Kogler auch im Betreuerinnen- und Trainerinnenbereich, sowie bei Sportmanagerinnen: „Da wollen wir ansetzen. Das vierjährige Programm erzeugt eine hochwertige und praxisnahe Ausbildung in diesen Bereichen. Wir dürfen davon ausgehen, dass durch dieses Projekt die Sportlandschaft nachhaltig verändert wird.”, so der Grünen-Chef. Weiters kündigt Kogler auch Projekte wie einen Frauen-Sportligenfonds an.

Das Vorhaben wird unter anderem von Frauen-Fußballteamchefin Irene Fuhrmann unterstützt. Sie selbst war auch Teil des Auswahlprozesses. Sie kritisierte vor allem die „männliche Dominanz im Trainerwesen“ und setzt sich für mehr Vorbilder und „mutige Entscheidungsträger ein“, um „nachhaltig Frauen im Sport zu positionieren“.

Dass die Quotenregelung diskriminierend und dem Grundsatz der Gleichberechtigung widerstrebt, scheint die Herren – und natürlich auch – „Damenschaften“ keineswegs zu stören. Zukünftig könnte es also nicht mehr heißen „möge der Bessere gewinnen“, sondern wohl eher „möge die diverseste und quotenreichste Mannschaft siegen“. Sofern man überhaupt noch Punkte zählt, denn schließlich werden auf die Art doch die Verlierer „diskriminiert“.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Franz Johann Morgenbesser from Vienna, Austria Lizenz: CC BY-SA 2.0]