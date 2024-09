Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Standardizer Lizenz: CC BY-SA 4.0

Die ARD-Sendung „Die 100“, kürzlich für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, gerät zunehmend unter Druck. Kritiker beschuldigen das Format, manipulativ gegen die AfD vorgegangen zu sein, indem es Laiendarsteller als echte Bürger präsentierte. Besonders brisant: In der Episode „Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie?“ sollen mehrere Teilnehmer als normale Bürger getarnt gewesen sein, die tatsächlich jedoch politische Funktionen innehaben oder als Schauspieler tätig sind.

Eines der auffälligsten Beispiele ist Michael Schleiermacher, vorgestellt als AfD-Anhänger, der im Laufe der Sendung seine Meinung ändert. Tatsächlich ist Schleiermacher seit Jahren als Laiendarsteller aktiv und in keiner Weise ein unvoreingenommener Bürger. Ähnlich verhält es sich mit Christina-Maria von Gusinski, die als AfD-Unterstützerin auftrat, jedoch regelmäßig in öffentlich-rechtlichen Produktionen mitwirkt. Solche Enthüllungen wecken Misstrauen gegenüber der Authentizität des Formats und werfen Fragen nach der Glaubwürdigkeit der ARD auf.

Die ARD verteidigt sich gegen diese Vorwürfe. Georg Restle, Moderator der Sendung „Monitor“, bezeichnet die Vorwürfe als „zufällige Fehler“ und warnt davor, daraus „Verschwörungsmythen“ zu stricken. Doch die Kritik lässt nicht nach: Die Tatsache, dass politisch aktive Personen ohne entsprechende Kennzeichnung in der Sendung auftreten, schürt Zweifel an der Neutralität der öffentlich-rechtlichen ARD.

Diese Vorfälle könnten weitere, weitreichende Konsequenzen für das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien haben, besonders in einer Zeit, in der die Glaubwürdigkeit der Medien ohnehin schon oft in Frage gestellt wird. Die Kontroverse um „Die 100“ mag zwar nur ein Beispiel sein, doch sie illustriert die Art und Weise, wie Mainstream Plattformen gezielt Propaganda und Lügen verbreiten, um die „Demokratie“ und „Vielfalt“ zu sichern.