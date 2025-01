„Bild-Chefreporter“ beschimpft AfD-Politiker als „Roland Freisler“

Autor: A.S.

Michael Sauerbier könnte demnächst über die Landesgrenzen Brandenburgs hinaus „berühmt“ werden. Der Chefreporter der „Bild“-Zeitung in Brandenburg beschimpfte auf einer Pressekonferenz den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag als „Roland Freisler“. Dies wurde durch einen Filmjournalisten dokumentiert. Darauf ist eindeutig die Stimme des Bild-Reporters zu hören. Sauerbier hatte zuvor versucht den Kandidaten der AfD im Landtag für den Vorsitz des Bildungsausschusses in eine extremistische Ecke zu stellen und zeigte sich empört, weil das BSW erklärt hatte sich bei dieser Abstimmung vermutlich enthalten zu wollen. Ob die AfD nunmehr ihrerseits gegen Sauerbier eine Anzeige wegen Volksverhetzung stellen will, ist zur Stunde noch unklar.