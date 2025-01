Verbaler Amoklauf des deutschen Botschafters in den USA gegen Donald Trump

Autor: A.S.

Der deutsche Botschafter in den USA Andreas Michaelis hat in radikaler Art und Weise vor der Machtübernahme durch Donald Trump gewarnt. Der deutsche Diplomat meint, es drohe „maximale Disruption, das Aufbrechen etablierter politischer Ordnung und bürokratischer Strukturen sowie Rachepläne. Trump bedeute letztlich eine Neudefinition der verfassungsrechtlichen Ordnung“.

Abgesehen davon, dass Michaelis sich damit in die inneren Angelegenheiten der USA einmischt (was zuvor von der bundesdeutschen Nomenklatura Elon Musk vorgeworfen wurde) hat er mutmaßlich gegen das Mäßigungsgebot nach § 60 Bundesbeamtengesetz verstoßen. Seine Dienstvorgesetzte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock müsste nun eigentlich Michaelis aus Washington abberufen und ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten. Aber die Ministerin spielt in dieser Angelegenheit bislang „toter Käfer“. Abgesehen davon hat der Mann international und in den USA Deutschland – letztlich seinem Dienstherrn – schweren Schaden zugefügt.