Lernen Sie von den Sozialisten, Herr Nehammer!

Dänemark verschärft seine Zuwanderungskriterien. Der Innenminister soll sich bei seinem Besuch ein Beispiel nehmen!

Der FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer sieht Dänemark als Vorzeigeland, was Asyl und Zuwanderungsfragen betrifft. Dass die sozialistische Regierung nun Verschärfungen durchführt, sollte Nehammer auch für sein Land zu denken geben.

„Die Situation mit Asylwerbern in Österreich ist alles andere als erfreulich. Vom zuständigen ÖVP-Minister hört und sieht man keine Lösungen“, so der niederösterreichische FPÖ-Klubchef.

Ein Umdenken ist für Österreich unbedingt notwendig. Denn nicht Integration, sondern möglichst schnelle Remigration sollte die oberste Priorität darstellen. Dafür ist ein sofortiger Stopp der Zuwanderungen erforderlich. Während Dänemark bereits von einer Nullzuwanderung spricht, musste Österreich wieder einmal im ersten Quartal einen Anstieg an Asylanträgen von 67 Prozent verzeichnen. Das ist auch vor allem der grünen Regierungsbeteiligung zu verdanken.

Welche Auswirkungen unkontrollierte Migration haben kann, macht ein neuer Vorfall deutlich. Wieder kam es zu einem der zahlreichen sexuellen Übergriffe in Österreich. Ein siebenjähriges Mädchen wurde von einem 16-jährigen Afghanen vergewaltigt.

„Dieser bestialische Missbrauch ist unfassbar. Leider sind viele infolge der unzähligen Übergriffe von Asylwerben schon derart abgestumpft, dass eine breite mediale Klartext-Berichterstattung offenbar nicht als nötig erachtet wird. Für uns Freiheitliche ist ganz klar, dass solche Typen sofort außer Landes gebracht werden müssen und niemals wieder nach Österreich einreisen dürfen. Der Schutz der Kinder steht an erster Stelle“, sagt Landbauer dazu.

Auch Polizeieinsätze in Unterkünften nahmen in den vergangenen Wochen zu. Die Sicherheit ist somit umso mehr gefragt denn je. Landbauers Appell an den ÖVP-Innenminister lautet deshalb ganz klar: „Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Ich hoffe, dass zumindest die Sozialdemokraten in Dänemark Herrn Nehammer die Augen öffnen“.

[Autor: A.T. Bilder: Wikipedia/European People’s Party Lizenz: CC BY 2.0]