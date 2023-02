Migration: Noch mehrGewalt an Frauen nimmt überhand

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Andreas Schwarzkopf Lizenz: CC BY-SA 4.0



Die FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker hat angesichts der erschreckenden Anzahl an Gewalttaten gegen Frauen in Österreich eine österreichweite Dunkelfeldstudie gefordert. Die Erhebung soll die Hintergründe der Gewalt gegen Frauen und typische Täterprofile untersuchen und gezielte Hilfestellungen zur Eindämmung der Gewalttaten ermöglichen.

In den letzten 12 Jahren wurden in Österreich über 380 Frauen ermordet, dazu kommen mehr als 800 Mordversuche und schwere Gewalttaten. Trotz dieser alarmierenden Zahlen scheinen die politischen Verantwortlichen das Ausmaß der Probleme zu ignorieren. Ecker fordert eine sofortige Evaluierung und Anpassung der aktuellen Maßnahmen sowie verstärkte Investitionen in Gewaltprävention und Ausbau von Beratungsstellen für Mädchen und Frauen.

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass Gewalt in Österreich mittlerweile klar im Kontext zur Migration steht. Die unkontrollierte Einwanderung und fehlender Integrationswillen führen zu einer Eskalation der Situation. Das Sicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen nimmt seit Jahren massiv ab.

„Insbesondere die jungen Männer, die derzeit in Massen unser Land überfluten, stammen aus einem komplett anderen Kulturkreis, in welchem Frauen und Mädchen nichts zählen. Das Sicherheitsgefühl der Frauen in unserem Land nimmt seit Jahren massiv ab. Es braucht endlich Maßnahmen und Taten, um die Gewalt an Frauen und Mädchen in unserem Land einzudämmen. Österreich muss wieder zu einem Land werden, wo Frauen und Mädchen keine Angst haben müssen!“, verwies Ecker auf die in Deutschland seit Jahren durchgeführten Dunkelfeldstudien.

Die Forderungen der FPÖ-Frauensprecherin sind berechtigt und notwendig. Die Politik darf nicht weiterhin tatenlos zusehen. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung handelt und die Gewalt an Frauen in Österreich bekämpft. Die Dunkelfeldstudie ist ein wichtiger Schritt, um gezielte Maßnahmen gegen Gewalt zu entwickeln und das Sicherheitsgefühl der Frauen und Mädchen in Österreich wiederherzustellen.

Es ist auch an der Zeit, dass die Politik die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und handelt. Zuviel an unnötigen Fehlentscheidungen in der Corona und Energiekrise sind seitens der Regierung bereits passiert.