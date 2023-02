Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Kremlin.ru Lizenz: CC BY 4.0



Der Präsident der russischen Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat als Reaktion auf die bevorstehenden westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine damit gedroht, russische Truppen auf deutsches Gebiet zurückzubringen.

Kadyrow, der in der Ukraine eigene Truppen anführt und für seine Brutalität bekannt ist, rief in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen, das noch am Mittwoch auf der Website der Propagandasendung “60 Minutes” abrufbar war, zur Rache an Deutschland auf und sagte, er wolle Bundeskanzler Olaf Scholz “ins Gesicht schlagen”. Kürzlich kritisierte auch Kremlchef Wladimir Putin, dass erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Panzer auf russische Soldaten schießen würden. Er drohte mit dem Einsatz von Panzertechnik als Antwort auf die Angreifer, aber erwähnte interessanterweise nicht, dass die Ukrainer seit Monaten mit anderen deutschen Waffen (wie Panzerhaubitzen, Feldraketenwerfern, Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen) kämpfen.

Kadyrow ist der Ansicht, dass der Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland in den 1990er Jahren ein historischer Fehler war. Die Verantwortlichen für diese Entscheidung, darunter der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, bezeichnete er als “Verräter”, die bestraft werden müssten. Laut Kadyrow können die Deutschen ihren Platz in der Hierarchie nur durch die Anwesenheit ausländischer Truppen im Land verstehen. Kadyrow hatte keine Angst vor einer möglichen Konfrontation mit der NATO oder einem Atomkrieg und sagte, dass sie gewinnen und ihre Feinde vernichten würden.

In der Ukraine kämpfen tschetschenische Soldaten, die für ihre Tapferkeit und Kampfkraft, aber auch für ihre Brutalität bekannt sind. Sie waren an Verbrechen gegen Zivilisten und Gefangene beteiligt und brachten große Mengen an Raubgut in ihr Heimatland zurück. Kadyrow plant, bis Ende des Jahres wichtige Städte in der Ukraine wie Kiew, Charkiw und Odessa zu erobern. Er forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij zum Selbstmord auf und sagte, er habe seinem Volk Leid und Tod gebracht. Kadyrow wird von Menschenrechtsorganisationen beschuldigt, in der russischen Republik Tschetschenien diktatorisch zu regieren und seine Gegner zu foltern und zu ermorden. Er wird auch für Anschläge auf abtrünnige Tschetschenen in Europa verantwortlich gemacht, darunter einer in Wien im Jahr 2009.