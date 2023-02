Mysteriöser Ballon über Hawaii: US-Flugaufsicht gibt Warnung aus

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Awilliams684 Lizenz: CC BY-SA 4.0



Ein mysteriöser weißer Ballon sorgt erneut für Aufregung in der Region rund um Hawaii. Dieser befand sich in einer Höhe von 15 Kilometern und 1.000 Kilometern östlich der hawaiianischen Inselgruppe.

Die US-Flugaufsicht gab daraufhin eine Warnung für die Region aus, in der normalerweise reger Flugbetrieb herrscht. Später startete ein Aufklärungsflugzeug des Typs P-8 Poseidon der US Navy in Richtung des Flugobjekts. Jedoch deaktivierte das Flugzeug seinen Tracker, weshalb es nicht vollständig geklärt ist, ob es sich um eine Aufklärungsmission handelte. Es sei auch möglich, dass die P-8 Poseidon sich über die Route wieder auf den Weg zum US-Festland machte.

Bereits vor einem Jahr wurde ein chinesischer Spionageballon über der Insel Kauai entdeckt. Ein F-22-Kampfjet wurde losgeschickt, um das Flugobjekt zu inspizieren. Laut Berichten soll es sich auch dieses Mal um einen chinesischen Spionageballon handeln. Jedoch waren nicht alle Ballons, die in den vergangenen Wochen entdeckt wurden, auch Spionagemittel der chinesischen Regierung. Bei 3 der 4 abgeschossenen Ballons soll es sich laut US-Präsident Joe Biden um Forschungsballons gehandelt haben. Einer davon soll sogar von einem Hobbyverein steigen gelassen worden sein.

In diesem Fall hat die US-Flugaufsicht schnell reagiert und eine Warnung für die betroffene Region ausgegeben. Die genaue Natur des Ballons ist jedoch noch unklar und es bleibt abzuwarten, ob weitere Aufklärungsmissionen gestartet werden.