“Missachtung des Wählerwillens einiger Mitgliedstaaten”

Welchen Unterschied macht es, ob Asylwerber oder Flüchtlinge aus einem europäischen humanitären Land wie der Ukraine oder vorwiegend aus islamischen Ländern wie Syrien, dem Irak oder Afghanistan kommen, wie es beispielsweise bei uns in Österreich der Fall ist?

Schaller-Baross: An dieser Stelle müssen wir sagen, dass der tragende Punkt bei der Beurteilung der Migration nicht unbedingt das Herkunftsland der Person ist, sondern viel eher die Motivation. In einer kriegerischen Auseinandersetzung, wie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, steht Ungarn an der Seite der souveränen Ukraine und unterstützt ihre territoriale Integrität. Wir müssen in dieser Situati- on auch unterstreichen, dass im Falle der Ukraine Ungarn das erste sichere Drittland ist. Unser Land verurteilt diesen Krieg auf das Schärfste, und seit dem Ausbruch des Krieges haben wir unsere Position beibehalten, dass wir uns aus dem Krieg her- aushalten müssen. Zugleich haben wir mit der größten humanitären Aktion der Geschichte des Landes begonnen. Dadurch helfen wir in den bittersten Stunden der Not allen, die es benötigen. Dagegen kommen die meisten Menschen, die an den südlichen Grenzen unseres Landes ankommen, aus anderen Kulturen, die oft nicht bereit sind, sich der Integrationspolitik der EU-Mitgliedstaaten anzupassen. Sie überqueren auch mehrere sichere Länder, und haben eine grundlegende wirtschaftliche Motivation. Diese sind zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille.

Besteht das Problem mit dem EU-Asylwe- sen auch darin, dass die EU die Themen Asyl und Einwanderung miteinander vermischt werden?

Schaller-Baross: Die heutige Situation zeigt plakativ, dass es hier um zwei grund- legend unterschiedliche Erscheinungen geht. Wir müssen Asyl und illegale Einwanderung scharf trennen. Das eine ergibt sich aus einer Notlage und lebensbedrohlichen Umständen, und ist rechtlich auch in internationalen Verträgen verankert, das andere ist ein reiner Rechtsbruch, wobei staatliche Regelungen missachtet werden. Heute unterstützt Ungarn alle, die aus dem ukrainischen Kriegs- gebiet fliehen müssen, aber wird weiterhin die Grenzen vor denen geschlossen halten, die diese illegal überqueren wollen. Diese beiden Dinge sind wie Wasser und Feuer, was die europäische linksliberale Elite miteinander zu vereinen versucht. Das ist eine gefährliche Tendenz, die die Situation der wirklich Notleidenden geringschätzt. Die EU-Kommission hat gegen Budapest ein Verfahren wegen angeblicher Verletzung der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Geht es Brüssel vielleicht darum, Ungarn und Ministerpräsident Orbán für ihre Asyl- und Migrationspolitik zu „bestrafen“?

Schaller-Baross: Wir haben immer unsere nationale Souveränität geachtet und stehen auch dazu. Deswegen folgt die ungarische Regierung einer bürgerlich-konservativen Politik, basierend auf einer christlichen moralischen Überzeugung, die den Menschen Ungarn eigen ist. Das steht aber im Kontrast zum europäischen Mainstream, weshalb unser Land oft als der „schwarze Peter“ in der EU dargestellt und den unterschiedlichsten Heimsuchungen ausgesetzt wird. Die Wahrheit ist aber, wenn die EU ein Problem mit Ungarn hat, hat sie ein Problem mit dem eigenen Erbe. Wir wissen, dass es den EU-Institutionen heute vielleicht etwas wehtut, in den Spiegel zu schauen, aber wir wollen Europa daran erinnern, dass es auch einen anderen, christlichen, europäischen Weg gibt, der auf Menschenverstand, Heimat und Glaube beruht. Europa ist eine Gemeinschaft starker Nationalstaaten und kein föderativer Bundesstaat. Es fällt auf, dass die EU nur gegen Länder mit aller Härte vorgeht, die von Konservativen regiert werden wie eben Ungarn und Polen, während von Linken regierte Länder nicht viel zu befürchten haben. Warum ist das so?

Schaller-Baross: Wir könnten mit dem alten Sprichwort sagen: Jeder ist sich selbst der Nächste. In der Politik Europas ist das ein Ergebnis der tendenziell linksorientierten Politikgestaltung, die in Brüssel auf Hochtouren läuft. Die meisten politischen Akteure sind bestrebt, die Befugnisse der EU auszuweiten und dafür ist oft kein Preis zu hoch. Um einer schleichenden Kompetenzerweiterung nachzukommen, inszeniert sich die EU als supranationale Institution und verlässt ihre intergouvernementalen Grundzüge. Das Ergebnis ist linksorientiert. Dieser Kompetenzübergriff mündet in einer tendenziösen Beurteilung der selbst denkenden EU-Länder, die den Verträgen gemäß übrigens alle gleich sind und deren Meinungen respektiert werden müssen. Diese rechtgegebene Wahrheit müsste in Europa wiederentdeckt werden. Das Gespräch führte Bernhard Tomaschitz.