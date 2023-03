Nord Stream-Sprengung: War es Staatsterrorismus der Ukraine?

Autor: B.T. Bild: Screenshot “Youtube” Lizenz: –

„Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“-Politik Kiews ist wenig glaubwürdig

„Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“, scheint das Motto der ukrainischen Regierung in der Sache der Sprengung der Nord Stream Pipelines gewesen zu sein, nachdem die „New York Times“ berichtet hatte, dass eine proukrainische Gruppe für diesen terroristischen Akt verantwortlich sei. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak sagte, Kiew habe mit dem „Vorfall nichts zu tun, noch verfüge man über Informationen zu einer „proukrainischen Sabotagegruppe.“

Ende September 2022 waren drei der vier Nord Stream-Stränge, mit denen russisches Erdgas nach Deutschland transportiert wurde, gesprengt worden. Der renommierte US-Journalist Seymour Hersh macht Washington für den Anschlag verantwortlich.

Dass eine „proukrainische Gruppe“ ganz alleine die Nord Stream-Leitungen gesprengt haben soll, ist unglaubwürdig. Einerseits aufgrund des großen logistischen Aufwands, andererseits, weil davon auszugehen ist, dass jener Teil der Ostsee, in welchem sich die Explosionen ereigneten, von der US-Aufklärung aufs Penibelste überwacht wird. Offenkundig dient der „New York Times“-Artikel dazu, die Schuld von Washington abzulenken und einer ominösen „proukrainischen Gruppe“ zuzuschieben.

Und dass diese „proukrainische Gruppe“ Verbindungen zur Regierung in Kiew hat, will die „New York Times“ nicht ausschließen: „US-Beamte lehnten es ab, die Art der Geheimdienstinformationen, die Art der Informationen, die Art und Weise, wie sie erlangt wurden, oder Details über die Stärke der darin enthaltenen Beweise offenzulegen. Sie haben gesagt, dass es keine festen Schlussfolgerungen darüber gibt, was die Möglichkeit offenlässt, dass die Operation von einer Stellvertretertruppe mit Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder ihren Sicherheitsdiensten durchgeführt wurde.“

Jedenfalls ist die Geheimniskrämerei in US-Geheimdienstkreisen ein Indiz dafür, dass die Ukraine etwas mit der Nord Stream-Sprengung zu tun haben könnte. In diesem Fall würde es sich um einen von der Ukraine zu verantwortendem Akt von Staatsterrorismus handeln.

Wie die US-Zeitung weiter schreibt, steht für Washington sehr viel auf dem Spiel für den Fall, dass Kiew hinter der Nord Stream-Sprengung stecken sollte: Jeder Hinweis auf eine ukrainische Beteiligung, ob direkt oder indirekt, „könnte die heikle Beziehung zwischen der Ukraine und Deutschland stören und die Unterstützung einer deutschen Öffentlichkeit untergraben, die im Namen der Solidarität hohe Energiepreise geschluckt hat“.